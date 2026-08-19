Ο Τάιταν Άντερσον έφτασε στην Αθήνα προκειμένου να ενταχθεί στην προετοιμασία του Περιστερίου.

Κάτοικος... Αθηνών και επίσημα ο Τάιταν Άντερσον! Ο νεοαποκτηθείς Αμερικανός προσγειώθηκε στο Ελ. Βενιζέλος και θα ενσωματωθεί άμεσα στο ρόστερ του Περιστερίου ενόψει της νέας σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Έφτασε το πρωΐ της Τετάρτης (19/8) ο Τάιταν Άντερσον στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για λογαριασμό του Περιστερίου.

Τον Αμερικανό φόργουορντ υποδέχθηκε κατά την άφιξη του ο τζένεραλ μάνατζερ των «κυανοκιτρίνων» Μάνος Κότσης.

Ο Τάιταν Άντερσον αναμένεται να βρεθεί κανονικά το απόγευμα (18:00) στην επίσημη «πρώτη» του Περιστερίου για τη νέα χρονιά».