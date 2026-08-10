Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ: Συμφωνία πώλησης του Καλαϊλί στη Κρίσταλ Πάλας
Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ προχώρα στη πώληση του 23χρόνου εξτρέμ, Άναν Καλαϊλί, στην Κρίσταλ Πάλας έναντι 28 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ισραηλινός εξτρέμ έχει δώσει ήδη τη συγκατάθεση του για την παραχώρηση του στη κάτοχο του Conference League και αναμένεται να κυλήσουν οι διαδικασίες για να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες από τη νέα του ομάδα.
Ο βελγικός σύλλογος χάνει έναν πολύτιμο ποδοσφαιριστή στη προσπάθεια που κάνει να προκριθεί στα playoffs του Champions League, εκεί που ενδέχεται να βρεί στο δρόμο της τον Ολυμπιακό, εφόσον εκείνος ξεπεράσει το εμπόδιο της Ναϊμέγκεν. Η Ουνιόν είχε φέρει ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι με την Μπόντο Γκλιμτ με σκορ 3-3.
Ο Άναν Καλαϊλί την περασμένη σεζόν είχε συνολικά 56 συμμετοχές, μετρώντας 6 γκολ και 6 ασίστ παίζοντας όχι μόνο ως εξτρέμ, αλλά πολλές φορές και ως δεξί μπακ.
🟡🔵 Union Saint-Gilloise and Crystal Palace are currently finalising the last details of a €28M deal, bonuses included, with a sell-on percentage for Anan Khalaili.— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 10, 2026
A full agreement is not expected today, Monday, but rather within the next 48 hours.
🇮🇱 The Israeli winger has… pic.twitter.com/qkG3zZmFt4
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