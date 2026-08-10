Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, ενδεχόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού για τα playoffs του Champions League, προχωρά σε πώληση του βασικού εξτρέμ της Άναν Καλαϊλί στην Κρίσταλ Πάλας

Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ προχώρα στη πώληση του 23χρόνου εξτρέμ, Άναν Καλαϊλί, στην Κρίσταλ Πάλας έναντι 28 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ισραηλινός εξτρέμ έχει δώσει ήδη τη συγκατάθεση του για την παραχώρηση του στη κάτοχο του Conference League και αναμένεται να κυλήσουν οι διαδικασίες για να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες από τη νέα του ομάδα.

Ο βελγικός σύλλογος χάνει έναν πολύτιμο ποδοσφαιριστή στη προσπάθεια που κάνει να προκριθεί στα playoffs του Champions League, εκεί που ενδέχεται να βρεί στο δρόμο της τον Ολυμπιακό, εφόσον εκείνος ξεπεράσει το εμπόδιο της Ναϊμέγκεν. Η Ουνιόν είχε φέρει ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι με την Μπόντο Γκλιμτ με σκορ 3-3.

Ο Άναν Καλαϊλί την περασμένη σεζόν είχε συνολικά 56 συμμετοχές, μετρώντας 6 γκολ και 6 ασίστ παίζοντας όχι μόνο ως εξτρέμ, αλλά πολλές φορές και ως δεξί μπακ.