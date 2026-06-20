Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο στο αγώνισμα των 100μ. γυναικών, καθώς μία κράμπα πριν την εκκίνηση της κόστισε μια καλή επίδοση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρώτη μέρα στο Βαλκανικό πρωτάθλημα, το οποίο φιλοξενείται στον Βόλο. Μετά το χρυσό του Χρήστου Φραντζεσκάκη, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο των 100μ. γυναικών.

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Η Ελληνίδα αθλήτρια πριν την εκκίνηση αισθάνθηκε μια ενόχληση στο ισχίο, σηκώνοντας το χέρι για να διακοπεί η προσωρινά ο αγώνας. Στη δεύτερη προσπάθεια των αθλητριών για εκκίνηση, η Εμμανουηλίδου φάνηκε να πονάει γεγονός το οποίο της κόστισε στη διαδρομή.

Η ίδια με χρόνο 11.48 τερμάτισε στην τέταρτη θέση, ούσα αρκετά ενοχλημένη με το γεγονός αυτό όπως φάνηκε στον τερματισμό. Πρώτη τερμάτισε η Μαγκνταλένα Λίντερ με χρόνο 11.40 και δεύτερη η αθλήτρια από την Τουρκία Σιμάι Οστσίφτσι με χρόνο 11.44. Το βάθρο συμπλήρωσε η αθλήτρια από την Αυστρία, Ισαμπέλ Πος με χρόνο 11.45.