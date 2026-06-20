Βαλκανικό πρωτάθλημα: H κράμπα κόστισε στην Εμμανουηλίδου (vid)
Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρώτη μέρα στο Βαλκανικό πρωτάθλημα, το οποίο φιλοξενείται στον Βόλο. Μετά το χρυσό του Χρήστου Φραντζεσκάκη, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο των 100μ. γυναικών.
LIVE οι προσπάθειες των Τεντόγλου, Στεφανίδη και Τζένγκο στο Βαλκανικό πρωτάθλημα
Η Ελληνίδα αθλήτρια πριν την εκκίνηση αισθάνθηκε μια ενόχληση στο ισχίο, σηκώνοντας το χέρι για να διακοπεί η προσωρινά ο αγώνας. Στη δεύτερη προσπάθεια των αθλητριών για εκκίνηση, η Εμμανουηλίδου φάνηκε να πονάει γεγονός το οποίο της κόστισε στη διαδρομή.
Η ίδια με χρόνο 11.48 τερμάτισε στην τέταρτη θέση, ούσα αρκετά ενοχλημένη με το γεγονός αυτό όπως φάνηκε στον τερματισμό. Πρώτη τερμάτισε η Μαγκνταλένα Λίντερ με χρόνο 11.40 και δεύτερη η αθλήτρια από την Τουρκία Σιμάι Οστσίφτσι με χρόνο 11.44. Το βάθρο συμπλήρωσε η αθλήτρια από την Αυστρία, Ισαμπέλ Πος με χρόνο 11.45.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.