Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης ήταν ο μεγάλος νικητής στη σφυροβολία ανδρών, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο με βολή στα 77.22μ.

Ένας πολύ ποιοτικός αγώνας στη σφυροβολία έλαβε χώρα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για το Βαλκανικό πρωτάθλημα. Στο αγώνισμα της σφυροβολία ανδρών, ο Χρήστος Φραντζεσκάκης κατέκτησε την πρώτη θέση, χαρίζοντας στην ελληνική αποστολή ένα χρυσό μετάλλιο.

O αγώνας ήταν άκρως ανταγωνιστικός, με τον Μάρκος Μέμα που πλέον αγωνίζεται με τα χρώματα της Αλβανίας να κάνει βολή στα 75.61μ., ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση της κατάταξης. Από τη μεριά του, ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, αν και ξεκίνησε με άκυρη βολή ανέβηκε στη δεύτερη θέση με βολή στα 72.90μ.

Λίγο αργότερα, όμως, ο Παπαναστασίου ήταν αυτός που έριξε τον Φραντζεσκάκη στην τρίτη θέση, κάνοντας βολή στα 76.23μ.. Βέβαια, ο Έλληνας σφυροβόλος δεν άφησε... αναπάντητη αυτή τη βολή και με προσπάθεια στα 77.22μ πήρε το προβάδισμα και ανέβηκε στην πρώτη θέση της κατάταξης.

Στην πρώτη τριάδα δεν άλλαξε κάτι έως την πέμπτη προσπάθεια. Ωστόσο, στην έκτη βολή ο Κύπριος Ιωσήφ Κεσίδης έριξε 76.56μ. για να ανέβει στην τρίτη θέση αφήνοντας τον Παπαναστασίου τέταρτο.