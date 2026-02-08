Η Φέμκε Μπολ άνοιξε τη νέα σελίδα στην καριέρα της, με την 23χρονη από την Ολλανδία να τρέχει τα 800μ. σε 1:59.09 στο μίτινγκ του Μετς.

Η Φέμκε Μπολ μπήκε και με τη βούλα σε νέα μονοπάτια στην καριέρα της, με την 26χρονη δρομέα από την Ολλανδία να τρέχει τα 800μ. σε 1:59.07 στο μίτινγκ του Μετς στη Γαλλία.

Η Μπολτ πήρε μια γενναία απόφαση στο τέλος του 2025, να αφήσει την «ασφάλεια» των 400μ. και 400μ. εμπ., όπου σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είχε αντίπαλο και να ανέβει στα 800μ.

Και η πρώτη της κούρσα στο μίτινγκ του Μετς, ήταν ανάμεσα στα κυρίαρχα γεγονότα των τελευταίων ημερών και η αθλήτρια φρόντισε να μη διαψεύσει τις προσδοκίες, να κατέβει τα δύο λεπτά.

Η Μπολ είχε τρέξει την απόσταση το 2017 σε ηλικία 16 ετών, σημειώνοντας 2:19.51. Στη συνέχεια αφοσιώθηκε στα αγωνίσματα της παρατεταμένης ταχύτητας και δεν το μετάνιωσε.

Εγινε πρωταθλήτρια κόσμου κι Ευρώπης, έχοντας 49.17 στα 400μ. από τον κλειστό στίβο, ενώ έχει στην κατοχή της το ρεκόρ Ευρώπης στα 400μ. εμπ. με 50.95.

🇳🇱Femke Bol's 1:59.07 NATIONAL RECORD indoor 800m debutpic.twitter.com/eO7lbMD8cA — Travis Miller (@travismillerx13) February 8, 2026

Οι διοργανωτές του μίτινγκ στο Μετς, θέλοντας να τιμήσουν την επιλογή της να ανέβει στα 800μ., έδωσαν στη Μπολ το Νο.800. Στην κούρσα της πέρασε τα 400μ. σε 56.66 και τρέχοντας τα δύο τελευταία 200άρια σε 32.2 και 30.2, τερμάτισε σε 1:59.07, κατακτώντας και την 1η θέση μπροστά από την Ελβετίδα, Βαλεντίνα Ροζαμίλια (1:59.90).

Νωρίτερα στον τελικό Β των 800μ. έτρεξε και η Γεωργία Δεσπολλάρη, τερματίζοντας στην 5η θέση με 2:02.64.