Ο Γιαμάλ στα... χνάρια του Μπαπέ: Η απίστευτη συλλογή τίτλων πριν κλείσει τα 20!

Ο Λαμίν Γιαμάλ πρόσθεσε στη «συλλογή» του τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και στα 19 του χρόνια, βαδίζει στα βήματα του Κιλιάν Μπαπέ.

Η Ισπανία είναι πρωταθλήτρια κόσμου για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια και δεύτερη στην ιστορία της καθώς επικράτησε της Αργεντινής με 1-0 στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα γήπεδα των ΗΠΑ.

Με το τελευταίο σφύριγμα της λήξης, ο Λαμίν Γιαμάλ κατάφερε στα 19 του χρόνια να φτάσει στην κατάκτηση (και) αυτού του τροπαίου, μεγαλώνοντας τρομακτικά την προσωπική του τροπαιοθήκη χωρίς καν να έχει κλείσει τα 20.

Συγκεκριμένα, έκανε την αρχή το 2023 όταν ήταν μόλις 16 ετών, όταν πανηγύρισε το πρώτο του πρωτάθλημα με την Μπαρτσελόνα. Ακολούθησαν άλλα δύο ενώ συνδυάστηκαν και με ένα κύπελλο Ισπανίας αλλά και δύο Σούπερ Καπ. Οπότε ήδη σε συλλογικό επίπεδο έχει φτάσει τους έξι τίτλους μέσα σε τρία χρόνια, ωστόσο έχει άλλους δύο και σε διεθνή.

Μιλάμε για την κατάκτηση του EURO το 2024 και ακολούθησε και το κύπελλο του Μουντιάλ, μετά από δύο χρόνια, βάζοντάς τον και ένα κλειστό κλαμπ ποδοσφαιριστών που έχουν πετύχει κάτι τέτοιο.

Η αρχή του μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με τον Κιλιάν Μπαπέ, με τη διαφορά ότι ο Γάλλος αστέρας είχε ήδη πάρει μία μεταγραφή μέχρι το Μουντιάλ του 2018 ενώ δεν είχε κατακτήσει το EURO.