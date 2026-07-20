Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει στην αυστριακή ΛΑΣΚ, με την ΑΕΚ να βρίσκεται σε διαδικασία επαφών για τον δανεισμό του.

Ενδιαφέρον της ΛΑΣΚ για τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς προέκυψε το τελευταίο διάστημα στην ΑΕΚ, με την αυστριακή ομάδα να θέλει να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς.

Η ΑΕΚ, όπως είναι γνωστό, ήταν ανοικτή για την παραχώρηση του 27χρονου Αυστροκροάτη μέσου, ο οποίος ακολούθησε την κιτρινόμαυρη αποστολή στην Ολλανδία παίρνοντας μέρος στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας.

Όπως προκύπτει, οι επαφές της ΛΑΣΚ για τον δανεισμό του Λιούμπισιτς από την ΑΕΚ προχωράνε και είναι πολύ πιθανό το θέμα να κλείσει θετικά και ο παίκτης να συνεχίσει εκεί για τον επόμενο χρόνο με πιθανότητα αγοράς του από την αυστριακή ομάδα το επόμενο καλοκαίρι, με το συμβόλαιό του να έχει ισχύ ως το καλοκαίρι του 2029.

Με δανεισμό είναι πιθανό να παραχωρηθεί επίσης και ο Πάολο Φερνάντες για τον οποίο, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, έχει προκύψει ενδιαφέρον από δύο-τρεις συλλόγους. Στην ίδια κατηγορία, δηλαδή των υπό παραχώρηση παικτών, βρίσκεται και ο Φρανζί Πιερό, ενώ όπως είναι γνωστό η ΑΕΚ θα ήταν ανοικτή και στην πώληση του Νίκλας Ελίασον και μένει να φανεί αν προκύψουν ενδιαφερόμενοι και για αυτούς.