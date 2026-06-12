Ο Βασίλης Σαλέας με το κλαρίνο του θα ερμηνεύσει τον Εθνικό Ύμνο και στη συνέχεια σειρά θα πάρει ο Μίλτος Τεντόγλου στο διεθνές μίτινγκ «Δρόμεια» το Σάββατο (13/6) στη Βάρη.

To Δημοτικό Στάδιο της Βάρης «Κ. Μπαγλατζής» θα υποδεχτεί και εφέτος ολυμπιονίκες, πρωταθλητές κόσμου και ηπείρων, το Σάββατο (13/6) στο διεθνές μίτινγκ στίβου «Δρόμεια», το οποίο εντάσσεται στο World Athletics Continental Tour στην κατηγορία Silver.

Στις συμμετοχές ξεχωρίζει το όνομα του Μίλτου Τεντόγλου ενώ θα πάρουν μέρος αθλητές κααθλήτριες από 30 χώρες. Στο πρόγραμμα, εκτός από τα αγωνίσματα ταχυτήτων και το άλμα εις μήκος των ανδρών, αυτή τη χρονιά προστέθηκαν το άλμα εις ύψος ανδρών και το τριπλούν των γυναικών.

Το πρόγραμμα θα αρχίσει στις 16.15 με τα αγωνίσματα των 200 μ. όπου θα πάρει μέρος η νέα γενιά του ελληνικού στίβου (Κ18 και Κ20). Θα ακολουθήσουν τα 100 μ. (16.35), τα 400 μ. εμπ. (17.10) και τα 100 μ. εμπ (17.45).

Το κυρίως μέρος της διοργάνωσης θα ξεκινήσει στις 18.00 με την τελετή έναρξης, όπου ο σολίστας του κλαρίνου Βασίλης Σαλέας θα ερμηνεύσει τον Εθνικό Ύμνο. Στις 18.30 θα διεξαχθεί το τριπλούν και θα ακολουθήσουν: 18.35: 100 μ. ανδρών, 18.45: άλμα εις ύψος ανδρών, 18.50: 100μ. γυναικών, 19.05: 100 μ. ΑΜΕΑ, 19.20: 100μ. εμπ. (Γ), 19.35: 110μ. εμπ. (Α), 19.40: άλμα εις μήκος (Α), 19.45: 200μ. (Α), 20.00: 200μ. (Γ), 20.20: 4Χ100 μ. (Α), 20.50: 4Χ100 (Γ), 21.00: 4Χ100 μικτή, 21.10:

800μ. (Α) και 21.15: 800μ. (Γ).

Τα «DROMIA 2026» συνδιοργανώνονται από τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και τον Α.Ο. «Δρομέας Βάρης». Οι επιδόσεις των αθλητών και των αθλητριών που θα πάρουν μέρος υπόσχονται ένα εντυπωσιακό θέαμα και οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ξεχωριστές αναμετρήσεις.



