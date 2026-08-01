Ο Χρήστος Τζόλης συστήθηκε ως «κανονιέρης» με το... καλημέρα! Ο Ελληνας άσος σκόραρε για το 2-0 της Άρσεναλ κόντρα στη Χιρόνα.

Την ποιότητά του από το πρώτο κιόλας διεθνές φιλικό έδειξε ο Χρήστος Τζόλης στην Άρσεναλ

Ο 24χρονος διεθνής εξτρέμ, τον οποίο απέκτησαν οι πρωταθλητές Αγγλίας από τη Μπριζ έναντι 40 εκατ. ευρώ, έκανε το ντεμπούτο του έστω κι ανεπίσημο σε διεθνές φιλικό με αντίπαλο τη Χιρόνα. Είχε παίξει και στο προπονητικού χαρακτήρα διπλό με την ΜΚ Ντονς, όπου είχε ασίστ. Τώρα πέτυχε και το πρώτο του γκολ.

Στο 30' ο Τζόλης πήρε τη μπάλα αριστερά (αριστερό εξτρέμ τον έχει τοποθετήσει ο Μικέλ Αρτέτα) και με τη γνωστή κίνηση να κινηθεί προς την περιοχή, έφερε τη μπάλα στο δεξί πόδι και με άψογο σουτ την έστειλε στην αριστερή γωνία για το 2-0.

Δείτε το γκολ του Τζόλη