Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου έκανε τις πρώτες της κούρσες για το 2026 στα «Παπαφλέσσεια», επικρατώντας με 11.33 στα 100μ. και 23.22 στα 200μ., αντίστοιχα.

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, πραγματοποιώντας τις πρώτες της κούρσες μετά την περσινή σεζόν το Σάββατο (6/6) στα «Παπαφλέσσεια» στην Καλαμάτα.

Η 23χρονη σπρίντερ, που ταλαιπωρήθηκε από οστικό οίδημα, έκανε δύο κούρσες στα στάδιο της Παραλίας στην Καλαμάτα και πήρε αντίστοιχες πρωτιές.

Αρχικά έτρεξε τα 100μ. σε 11.33 (έχει ατομικό ρεκόρ 11.21 από το 2023) και νίκησε με άνεση. Λίγο αργότερα η Εμμανουηλίδου επικράτησε και στα 200μ. με 23.22, με το ρεκόρ της που αποτελεί το Νο.2 στην Ελλάδα και πανελλήνιο ρεκόρ Κ23 να είναι στα 22.84 από τις ημιτελικές σειρές στο προ διετίας ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης.

Σε άλλα αγωνίσματα, ο Κουβανός Χόρχε Χοντελίν μετά τα 8,18μ. που σημείωσε στο Golden Gala της Ρώμης, στα «Παπαφλέσσεια» ανέβηκε στα 8,22μ., με το Ουκρανό Βλάντισλαν Μαζούρ να ακολουθεί με 7,96μ. και τον Νίκο Σταματονικολό να παίρνει την 3η θέση με 7,74μ.

Η Σοφία Ιωσηφίδου βελτιώνοντας τη φετινή της επίδοση στα 13.32 νίκησε στα 100μ. εμπ., μπροστά από τη Σέρβα, Άνια Λούκιτς (13.34). Η Κρίστι Σνιάμαν από τη Νότια Αφρική ξεπέρασε το 1,86μ. στο ύψος γυναικών, ο Καναδός, Ελιέζερ Αντζίμπι με 10.18 ισοφάρισε τη φετινή του επίδοση στα 100μ., με τον Βασίλη Μυριανθόπουλο να είναι ο ταχύτερος Έλληνας και με 10.41 να τερματίζει στην 4η θέση.

Η Φινλανδή, Μάλιν Κάρελ επικράτησε στον ακοντισμό με 55,23μ., ενώ τέλος στο μήκος γυναικών η Ιρίνα Μπουτζίνσκα πήρε την 1η θέση με 6,50μ., από ελληνικής πλευράς η Σπυριδούλα Καρύδη ήταν 3η με 6,45μ. και η Έβελυν Μητροπούλου ακολούθησε με 6,37μ.