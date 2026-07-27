Ο Λιονέλ Σκαλόνι έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο της Αργεντινής, μια εβδομάδα μετά τον χαμένο τελικό του Μουντιάλ.

Μια εβδομάδα έχει περάσει πλέον από το φινάλε του Μουντιάλ, όπου η Ισπανία κατέκτησε το τρόπαιο, επικρατώντας 1-0 της Αργεντινής στην παράταση και ράβοντας το δεύτερο χρυσό αστέρι στη φανέλα της.

Πλέον, ο ποδοσφαιρικός πλανήτης έχει γυρίσει σε mood συλλόγων, καθώς η νέα σεζόν είναι προ των πυλών. Ωστόσο, ορισμένα... απόνερα από το Παγκόσμιο Κύπελλο ακόμη υπάρχουν, τα περισσότερα φυσικά αναφορικά με τις δυο φιναλίστ.

Όσον αφορά την Αλμπισελέστε, τα δυο βασικά ζητήματα που απασχολούν είναι η συνέχιση η μη των Λιονέλ Μέσι και Σκαλόνι στην Εθνική ομάδα. Για τον Pulga, ο Παρέδες ανέφερε πως πιθανότατα ο τελικός ήταν και το κύκνειο άσμα του με το εθνόσημο, ενώ στην περίπτωση Σκαλόνι τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ο ίδιος πάντως ο Αργεντίνος κόουτς δεν σχολίασε τίποτα αναφορικά με το θέμα, στο μήνυμα που έστειλε προς τον φίλαθλο κόσμο.

Σε αυτό, αναφέρθηκε στο μαχητικό πνεύμα της ομάδας του, ευχαρίστησε άπαντες και άφησε τις «αιχμές» του για την κριτική που δέχθηκε η πρώην πλέον Παγκόσμια πρωταθλήτρια.

«Μετά από μια έντονη εβδομάδα όπου η θλίψη και η χαρά συνυφαίνονται, τα δάκρυα και τα χαμόγελα, το άγχος και η γαλήνη, η νευρικότητα και η ηρεμία, μπορώ επιτέλους να καθίσω και να γράψω λίγα λόγια.

Λυπάμαι απλώς που δεν μπόρεσα να σας προσφέρω ένα ακόμη τρόπαιο και να σας φέρω μια νέα χαρά, μια χαρά που, έστω και για λίγες μέρες, θα σας έκανε να ξεχάσετε όλες τις κακές στιγμές της ζωής.

Αλλά θέλω να θυμάστε τι προσπαθήσαμε να δείξουμε με αυτή την ομάδα παικτών, τους πολεμιστές μου, όπως τους αποκαλούσα όταν τους μίλησα στη γυναίκα μου.

Η προσπάθεια, η επιθυμία, η θέληση, το ''μπορώ να τα καταφέρω'', η άρνηση να τα παρατήσεις (ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές), το να τα δώσεις όλα (ακόμα και όταν δεν σου έχει μείνει τίποτα), η υπομονή του χείμαρρου της σκληρής κριτικής (από ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν καν), η ψυχραιμία, η θέληση να συνεχίσεις όταν τα πόδια σου δεν ανταποκρίνονται... Αυτό είναι το πραγματικό τρόπαιο.

Αιώνια ευγνώμων στο τεχνικό μου επιτελείο, στους παίκτες, στο προσωπικό της Ομοσπονδίας, σε όσους εργάζονται σιωπηλά για να μας κάνουν να νιώθουμε άνετα, και στον καθένα από εσάς ξεχωριστά για την αγάπη που μας δώσατε».