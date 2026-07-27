Ο Έντι Σαλσέδο αναμένεται να αποφασίσει σύντομα για το μέλλον του, με ελληνικές ομάδες αλλά και του εξωτερικού να τον έχουν προσεγγίσει.

Έπειτα από μία εξαιρετική σεζόν στον ΟΦΗ και την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος, ο Έντι Σαλσέδο κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά για να συνεχίσει την καριέρα του, με τον Ολυμπιακό να έχει ακουστεί πριν από λίγες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτι, ο 24χρονος φορ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον από το ελληνικό πρωτάθλημα αλλά στην κούρσα για την απόκτηση του έχουν μπει και άλλοι σύλλογοι όπως η γαλλική Λε Μαν, η ισπανική Χετάφε και η βραζιλιάνικη Κρουζέιρο.

Μάλιστα ο ίδιος αναφέρει ότι γίνεται ένα συνωστισμός από κλαμπ που θέλουν τον Ιταλό επιθετικό και πώς πολύ σύντομα αναμένεται να έχουμε την οριστική του απάντηση.