Η Ελίνα Τζένγκο πήρε την 1η θέση στον ακοντισμό γυναικών στα «Βενιζέλεια» με βολή στα 56.78μ., όμως σε έναν ακόμη αγώνα στο ξεκίνημα της σεζόν, είναι φανερό για την 22χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης πως δεν έχει ρυθμό.

Στις τρεις πρώτες βολές της η Τζένγκο είχε μια έγκυρη στα 49,26μ., στη συνέχεια ανέβηκε, έβγαλε τα 56,78μ στην 4η βολή, τα πλησίασε στην 5η προσπάθεια με 56,57μ. και ολοκλήρωσε τον αγώνα της με 53,81μ. Η Τζένγκο έχει ρεκόρ περιόδου στα 58,37μ. από τις 17 Μαΐου στο Τόκιο.

Τη 2η θέση στον ακοντισμό στα «Βενιζέλεια» πήρε η Ιταλίδα, Πάολα Παντοβάν με 55,42μ. και την 3η η Γερμανίδα, Λουίζα Τρέμελ με 54,82μ.

Στο ύψος γυναικών νίκησε η Κρίστι Σνιάμαν από τη Νότια Αφρική με 1,88μ., η Παναγιώτα Δόση και η Γιεζιλαβέτα Ματβέγιεβα από το Καζακστάν, ακολούθησαν με 1.85μ.

Τέλος, στο μήκος γυναικών η Μάρθε Κοάλα από το Μπουρουντί επικράτησε με 6.69μ., η Ανδριάνα Γκόγκα κατέλαβε την 4η θέση με 6,42μ.