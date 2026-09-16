Ο Αφρικανός διεθνής σέντερ φορ μπορεί να λογίζεται πλέον παίκτης του Ολυμπιακού σύμφωνα με έγκυρες τουρκικές πηγές.

Μπορεί από πλευράς Ολυμπιακού να τηρείται σιγή ιχθύος ωστόσο ο Μάριους Μουαντιλματζί είναι - όπως διαβάσατε και νωρίτερα - η επόμενη και τελευταία χρονικά προσθήκη του Ολυμπιακού. Ο έμπειρος Αφρικανός σέντερ φορ αναμένεται πλέον στην Ελλάδα το πρωί της Τετάρτης για να πιάσει Λιμάνι και επίσημα. Μάλιστα πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για άλλη μία δυνατή και δαπανηρή κίνηση της τάξεως των 8 εκατ. ευρώ.

Με βάση πηγές από την Τουρκία ο παίκτης είχε περάσει τα ιατρικά στην Τουρκία και έμεναν τα γραφειοκρατικά. Πλέον η μεταγραφή του διεθνούς φορ από το Τσαντ ολοκληρώθηκε με ένα συμβόλαιο 3 ετών.

Ο 28χρονος και ύψους 1.90 μέτρων με την φανέλα της Σαμσουνσπόρ είχε 119 εμφανίσεις με 44 γκολ και 13 ασίστ. Είναι 26 φορές διεθνής με το Τσαντ. Πέρσι είχε φουλ παραγωγική σεζόν με 23 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και 7 ασίστ σε 52 παιχνίδια (8 εξ αυτών στο Conference League).