Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο βάδην με 1ώρ.30:32 στη Λα Κορούνια και πλέον στρέφει την προσοχή του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ πραγματοποίησε τον τελευταίο του αγώνα πριν από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, συμμετέχοντας,το Σάββατο (23/5) στο διεθνές μίτινγκ βάδην της Λα Κορούνια, όπου σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο.

Ο Έλληνας βαδιστής τερμάτισε στην 36η θέση με 1ώρ.30:32, βελτιώνοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο ήταν 1ώρ.31:34 και είχε σημειώσει στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα της Σμύρνη.

Με αυτή την εμφάνιση ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο αγώνων της σεζόν και πλέον στρέφει την προσοχή του στην προετοιμασία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Αυγούστου, όπου βρίσκεται εντός πρόκρισης τόσο για τον ημιμαραθώνιο όσο και για τον μαραθώνιο βάδην.

Ο Παπαμιχαήλ δήλωσε μετά τον αγώνα του: «Δεδομένων των συνθηκών ο αγώνας στη Λα Κορούνια πήγε αρκετά καλά. Είχε κουφόβραση και μας δυσκόλεψε. Υπάρχουν σίγουρα περιθώρια βελτίωσης σε αυτή την απόσταση. Δεν θα κάνω άλλο αγώνα, έχω κάνει αρκετούς όλο αυτό το διάστημα. Θέλω ηρεμία τώρα και έπειτα θα αποφασίσω αναλόγως πώς θα είναι το σώμα μου αν θα μπω στη μεγάλη ή τη μικρότερη απόσταση. Τώρα λίγες ημέρες ξεκούραση κι έπειτα πάλι σκληρή προπόνηση».