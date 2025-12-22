Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ που ξεκίνησε την προετοιμασία του στην Καρδίτσα, τόλμησε σε γιορτή του Δήμου να αναφερθεί στα χρόνια προβλήματα που υπάρχουν στο δημοτικό στάδιο.

Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ σαν να έχει νικήσει τον χρόνο, ο 37χρονος κορυφαίος Έλληνας βαδιστής ξεκίνησε την προετοιμασία του στη γενέτειρά του την Καρδίτσα, όμως τα προβλήματα στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης παραμένουν άλυτα για τους αθλητές του στίβου.

Το φθινόπωρο στο Τόκιο πήρε μέρος για 7η φορά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ συμμετοχών του Περικλή Ιακωβάκη στα 400μ. εμπ. και του Αλέξανδρου Παπαδημητρίου στη σφυροβολία.

Προ μερικών ημερών, o Παπαμιχαήλ μαζί με έναν επίσης σπουδαίο πρωταθλητή από την Καρδίτσα, τον πρωταθλητή του τριπλούν, Σπύρο Τσιάμη βρέθηκαν και βραβεύτηκαν σε εκδήλωση της δημοτικής αρχής.

Οι δυο τους, με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και την Παναγιώτα Τσινοπούλου ήταν η τετράδα της πόλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, δείγμα της μεγάλης παράδοσης που έχει η Καρδίτσα στον κλασικό αθλητισμό.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ θέλησε να αναφερθεί στα χρόνια προβλήματα για τους αθλητές του στίβου που υπάρχουν στο στάδιο της πόλης. Και η πρωτοβουλία του δεν άρεσε στους παράγοντες της δημοτικής αρχής και τον δήμαρχο Βασίλη Τσιάκο.

Ο Παπαμιχαήλ παίρνοντας τον λόγο είπε: «Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός και ο στίβος είναι ο πυρήνας όλων των αθλημάτων και γι αυτό χρειάζεται μια μεγαλύτερη από εσάς. Καταλαβαίνουμε ότι δίνετε το βάρος στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε οι εγκαταστάσεις να ερημώνουν στο στάδιο, βλέπουμε να υπάρχουν αίθουσες χωρίς θέρμανση, χωρίς να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός. Πριν από τρία, τέσσερα χρόνια είχατε δεσμευτεί ότι θα αλλαχθεί το ταρτάν, κάτι που δεν έγινε... Εμείς απλά προσπαθούμε να σας αναφέρουμε... απλά κι εμάς πρέπει λίγο να ακουστεί η φωνή μας...».

Ο δήμαρχος Βασίλης Τσιάκος, ανταπάντησε και ουσιαστικά άδειασε τους δύο πρωταθλητές, λέγοντας: «Με τις τοποθετήσεις σας αδικείται μια δημοτική αρχή, θα θυμάστε πριν από πέντε χρόνια πώς ήταν το γήπεδο και πώς είναι τώρα. Έχουμε ήδη κάνει πρόταση να φτιάξουμε το ταρτάν, έχουμε φτιάξει το γήπεδο, αλλά αυτές οι κουβέντες πρέπει να γίνονται στο γραφείο, όχι εδώ, γιατί δίνουμε λάθος μηνύματα κι εντυπώσεις».

Ο Παπαμιχαήλ μέσω ανάρτησης στο instagram, σχολίασε με νόημα «Ίδιο ταρτάν, νέα στρατηγική. Το παιχνίδι ξεκινά».

Το Gazzetta επικοινώνησε με τον Έλληνα βαδιστή και τον ρώτησε αν ισχύουν όσα είπε ο δήμαρχος Καρδίτσας, μας απάντησε: «Έφθασα στα 27 χρόνια να προπονούμαι στο ίδιο στάδιο, όταν έβγαλα το πρώτο μου δελτίο. Το ταρτάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι το ίδιο, πλέον έχει παλιώσει. Δεν υπάρχει σεβασμός προς τους αθλητές στίβου. Έχουν αλλάξει πολλές φορές το χλωροτάπιτα, χωρίς να δίνουν σημασία καμία στο στίβο, παρόλο τις πολλές επιτυχίες που έχει φέρει με πολλούς αθλητές από την πόλη σε διεθνές επίπεδο».



