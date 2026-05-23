Τεντόγλου: Πρώτη προσπάθεια στα 8.37μ. στο Diamond League (vid)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Με εξαιρετική προσπάθεια ξεκίνησε τον αγώνα του άλματος εις μήκος, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος πήδηξε στα 8.37μ. Δείτε το βίντεο με την προσπάθεια.
Με... άγριες διαθέσεις ξεκίνησε ο Μίλτος Τεντόγλου τον αγώνα του μήκους στο Diamond League της Σιάμεν. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πραγματοποίησε πρώτη προσπάθεια στα 8.37μ., το οποίο τον έφερε και στην πρώτη θέση της κατάταξης από την αρχή του αγώνα.
Το άλμα του Τεντόγλου
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.