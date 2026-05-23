Η Ελίνα Τζένγκο δεν κατάφερε να αποδώσει όπως θα ήθελε στο Diamond League της Σιάμεν, μένοντας σε χαμηλές βολές στον ακοντισμό.

Η Ελίνα Τζένγκο δεν μπόρεσε να συνεχίσει τις προσπάθειές της στον αγώνα του ακοντισμού, στο πλαίσιο του Diamond League της Σιάμεν. Η Ελληνίδα αθλήτρια με καλύτερη επίδοση στα 55.96μ. έμεινε στην 10η θέση του αγώνα, μετά τις πρώτες τρεις βολές.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό και μέλος της Team Future της Bwin ξεκίνησε με βολή στα 53.31μ., γεγονός που από νωρίς την έφερε σε δυσχερή θέση στην κατάταξη. Στη συνέχεια, βελτίωσε την επίδοσή της με προσπάθεια στα 55.96μ., με την τρίτη βολή να είναι άκυρη για την Τζένγκο.

Το 55.96μ δεν την άφησε να συνεχίσει τον αγώνα, μένοντας στη 10η θέση της κατάταξης.

Άξια αναφοράς είναι η προσπάθεια της Κινέζας Ζιγί Γιαν. Η νεαρή αθλήτρια πραγματοποίησε βολή στα 71.74μ., καταρρίπτοντας το ρεκόρ νεανίδων, έχοντας πλέον το Νο.2 όλων των εποχών. Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι στα 72.28μ., το οποίο είχε πετύχει η Μπάρμπορα Σποτάκοβα το 2008.