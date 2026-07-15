Πάνω από 500 οπαδοί του Παναθηναϊκού θα βρεθούν απόψε στη Βιέννη για το φιλικό με την Ραπίντ στο πλαίσιο των εορτασμών για την αδελφοποίηση με τους φίλους του αυστριακού συλλόγου. Αποστολή στη Βιέννη: Νίκος Αθανασίου.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Ραπίντ Βιέννης(19:00, ΣΚΑΪ) στην πρόβα τζενεράλε ενόψει της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, ωστόσο, το ενδιαφέρον εκτός από τον αγωνιστικό χώρο, θα στραφεί και στις κερκίδες του Allianz Stadion, το οποίο έκλεισε φέτος δέκα χρόνια ζωής και αποτελεί σημείο αναφοράς για τον σύλλογο.

Εκεί εκτός από τους οπαδούς της ''πράσινης'' πλευράς της αυστριακής πρωτεύουσας, θα βρίσκονται και πάνω από 500 οπαδοί του Τριφυλλιού, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει είτε από την Ελλάδα είτε από γειτονικές χώρες, στις οποίες υπάρχει σημαντικός και ενεργός πυρήνας φίλων των Αθηναίων.

Οι οπαδοί των δύο ομάδων θα καθίσουν στο ίδιο πέταλο, γιορτάζοντας τα 25 χρόνια από την αδελφοποίησή τους και όπως προκύπτει, έχουν ετοιμάσει ξεχωριστά πράγματα για την περίσταση.

Κατά το παρελθόν, οπαδοί των δύο ομάδων έχουν συνυπάρξει στο ίδιο πέταλο, έχουν σηκώσει πανό ο ένας για τον άλλον και αυτή η σχέση που έχει ξεκινήσει από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 συνεχίζει την πορεία της μέσα στον χρόνο.

Το αποψινό φιλικό, λοιπόν, ήταν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να συνυπάρξουν σε παιχνίδι των αγαπημένων τους ομάδων.