Η Ελίνα Τζένγκο πήρε τη μεγάλη νίκη στον τελικό του Diamond League στη Ζυρίχη! Δείτε τη βολή που της έδωσε το πολυπόθητο διαμάντι...

Με εκπληκτική παρουσία στη Ζυρίχη, η Ελίνα Τζένγκο κατέκτησε την πρώτη θέση στον τελικό του Diamond League στον ακοντισμό.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό και μέλος της Team Future της Bwin, κατάφερε κάτι πολύ σπουδαίο μιας και στην πρώτη της παρουσία σε τελικό του Diamond League έφτασε στην κατάκτηση του διαμαντιού.

Με βολή 64.57μ. η Ελληνίδα αθλήτρια ανέβηκε στην πρώτη θέση. Η βολή αυτή, την οποια πέτυχε στην πρώτη της προσπάθεια, ήταν ικανή για να πετύχει αυτό το μεγάλο επίτευγμα.