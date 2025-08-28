Τζένγκο: Η βολή που της έδωσε το διαμάντι (vid)
Με εκπληκτική παρουσία στη Ζυρίχη, η Ελίνα Τζένγκο κατέκτησε την πρώτη θέση στον τελικό του Diamond League στον ακοντισμό.
Η πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό και μέλος της Team Future της Bwin, κατάφερε κάτι πολύ σπουδαίο μιας και στην πρώτη της παρουσία σε τελικό του Diamond League έφτασε στην κατάκτηση του διαμαντιού.
Με βολή 64.57μ. η Ελληνίδα αθλήτρια ανέβηκε στην πρώτη θέση. Η βολή αυτή, την οποια πέτυχε στην πρώτη της προσπάθεια, ήταν ικανή για να πετύχει αυτό το μεγάλο επίτευγμα.
Δείτε το βίντεο με τη βολή της Τζένγκο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.