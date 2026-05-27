Άρσεναλ: Ο Μαντουέκε θα είναι έτοιμος για τον τελικό του Champions League
Ευχάριστα είναι τα νέα που έρχονται στον Μικέλ Αρτέτα και τους φίλους της Άρσεναλ, αναφορικά με τη συμμετοχή του Νόνι Μαντουέκε στον επερχόμενο τελικό του Champions League.
Οι «κανονιέρηδες» αντιμετωπίζουν την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (30/5, 19:00) και θέλουν να την «εκθρονίσουν» και να πάρουν τον πρώτο τίτλο της ιστορίας τους στον θεσμό.
Ωστόσο, η αναγκαστική αλλαγή του Μαντουέκε στο εκτός έδρας ματς με την Κρίσταλ Πάλας (1-2, 24/5) στο φινάλε της Premier League προκάλεσε «παγωμάρα» σε όλο τον οργανισμό των Λονδρέζων. Τα τελευταία νέα όμως είναι ευχάριστα.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ των Άγγλων, ο 24χρονος winger θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το μεγάλο ματς απέναντι στους Παριζιάνους.
Noni Madueke was substituted off at Crystal Palace as a precaution due to cramp & is expected to be fit for Arsenal’s Champions League final against Paris Saint-Germain. ✅🏴 [@gunnerblog] pic.twitter.com/66WX6wpnnX— DailyAFC (@DailyAFC) May 26, 2026
