Ο Νόνι Μαντουέκε αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» στον Σαββατιάτικο (30/5, 19:00) τελικό του Champions League.

Ευχάριστα είναι τα νέα που έρχονται στον Μικέλ Αρτέτα και τους φίλους της Άρσεναλ, αναφορικά με τη συμμετοχή του Νόνι Μαντουέκε στον επερχόμενο τελικό του Champions League.

Οι «κανονιέρηδες» αντιμετωπίζουν την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (30/5, 19:00) και θέλουν να την «εκθρονίσουν» και να πάρουν τον πρώτο τίτλο της ιστορίας τους στον θεσμό.

Ωστόσο, η αναγκαστική αλλαγή του Μαντουέκε στο εκτός έδρας ματς με την Κρίσταλ Πάλας (1-2, 24/5) στο φινάλε της Premier League προκάλεσε «παγωμάρα» σε όλο τον οργανισμό των Λονδρέζων. Τα τελευταία νέα όμως είναι ευχάριστα.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ των Άγγλων, ο 24χρονος winger θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το μεγάλο ματς απέναντι στους Παριζιάνους.