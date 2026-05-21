«Kifisia Jump 2026»: Mε 90 αθλητές από 16 χώρες και τέσσερις ηπείρους στο Άλσος Κηφισιάς

Το Άλσος Κηφισιάς έχει μετατραπεί σε... στάδιο, καθώς την Παρασκευή και το Σάββατο θα φιλοξενηθεί σε αυτό ένα νέο φιλόδοξο event, το «Kifisia Jump 2026».

Με τη συμμετοχή 90 αθλητών και αθλητριών, εκ των οποίων 28 διεθνείς συμμετοχές από 16 χώρες και τέσσερις ηπείρους, το «Kifisia Jump 2026» ετοιμάζεται να κάνει εντυπωσιακή πρεμιέρα στο ιστορικό Άλσος Κηφισιάς, φέρνοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα διεθνές μίτινγκ στίβου αποκλειστικά αφιερωμένο στα άλματα.

Η επίσημη συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, στο Δημαρχείο Κηφισιάς, λίγες ώρες πριν από την έναρξη των αγώνων, οι οποίοι θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 Μαΐου, με συνδιοργανωτές τον Δήμο Κηφισιάς και τον Γυμναστικό Σύλλογο Κηφισιάς, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της Περιφέρειας Αττικής, με τη στήριξη του ΣΕΓΑΣ.

Το «Kifisia Jump 2026» συνδυάζει δύο από τα πιο θεαματικά αγωνίσματα του κλασικού αθλητισμού, το άλμα επί κοντώ και το άλμα εις μήκος, με τέσσερις αγωνιστικές κατηγορίες, δύο ανδρών και δύο γυναικών, σε διάρκεια δύο ημερών.

Το πρώτο… ρεκόρ σημειώθηκε ήδη πριν από την έναρξη της διοργάνωσης και αφορά τη συμμετοχή. Μαζί με την κατηγορία OPEN, στο Άλσος Κηφισιάς θα αγωνιστούν συνολικά 90 αθλητές, ενώ στο διεθνές μίτινγκ θα υπάρξουν 28 συμμετοχές από 16 χώρες, από την Ευρώπη, την Αμερική, την Ωκεανία και την Ασία.

Ανάμεσα στις συμμετοχές ξεχωρίζει η παρουσία της χρυσής Ολυμπιονίκη και παγκόσμιας πρωταθλήτριας στο άλμα επί κοντώ, Κατερίνας Στεφανίδη, στην πρώτη αγωνιστική της εμφάνιση στην Ελλάδα μετά τη γέννηση του παιδιού της. Η παρουσία της κορυφαίας Ελληνίδας αθλήτριας δίνει ξεχωριστό κύρος στη διοργάνωση και αποτελεί έναν ακόμη ισχυρό λόγο για το κοινό να βρεθεί στο Άλσος Κηφισιάς.

Σε κλίμα υψηλών προσδοκιών, εκπρόσωποι των διοργανωτών, αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και ο τεχνικός διευθυντής των αγώνων και πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Κώστας Φιλιππίδης, παρουσίασαν στα ΜΜΕ τη φιλοσοφία, το αγωνιστικό επίπεδο και τη σημασία του νέου θεσμού.

Οι διοργανωτές κάλεσαν το κοινό να γεμίσει το Άλσος Κηφισιάς και να παρακολουθήσει από κοντά μια μεγάλη γιορτή του ελληνικού και διεθνούς στίβου, σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον, ειδικά διαμορφωμένο για τη διεξαγωγή αγώνων εκτός σταδίου.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη διοργάνωση, τονίζοντας ότι ο Δήμος Κηφισιάς, σε συνεργασία με τον ιστορικό Γυμναστικό Σύλλογο Κηφισιάς, φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα διεθνές μίτινγκ αυτού του επιπέδου, με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων πρωταθλητών.

Όπως σημείωσε, η πρωτοβουλία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Δημοτική Αρχή, καθώς αναδεικνύει την προσπάθεια που γίνεται στον Δήμο Κηφισιάς για την ενίσχυση του αθλητισμού, την εξωστρέφεια της πόλης και τη δημιουργία διοργανώσεων υψηλής ποιότητας.

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Κηφισιάς ευχαρίστησε τον Γυμναστικό Σύλλογο Κηφισιάς, το Υπουργείο Αθλητισμού, την Περιφέρεια Αττικής και τον ΣΕΓΑΣ για τη στήριξή τους, ενώ ευχήθηκε καλή επιτυχία στους αθλητές και στις αθλήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και στη διοργάνωση που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε, με γραπτό μήνυμά του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος υπογράμμισε ότι το «Kifisia Jump 2026» αναδεικνύει την Κηφισιά σε σημείο αναφοράς του διεθνούς στίβου, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων να εμπνέουν την κοινωνία και να προβάλλουν τη χώρα μας διεθνώς.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην παρουσία της Ολυμπιονίκη Κατερίνας Στεφανίδη, την οποία χαρακτήρισε «αθλήτρια-πρότυπο για τον ελληνικό αθλητισμό», ενώ τόνισε ότι το Υπουργείο Αθλητισμού στηρίζει πρωτοβουλίες με ποιότητα και προοπτική, όπως το «Kifisia Jump 2026».

Η εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Αττικής, Μαργαρίτα Βάρσου, δήλωσε συγκινημένη και περήφανη, και ως πρώην αθλήτρια στίβου του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς, για τη στήριξη της Περιφέρειας σε μια διοργάνωση που προάγει έμπρακτα τον αθλητισμό, τον υγιή τρόπο ζωής και τη δημιουργική συμμετοχή των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων.

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος Αθλητισμού του Δήμου Κηφισιάς, Λίλα Δραγώνα τόνισε ότι πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα street athletics events στην Ελλάδα που πραγματοποιούνται εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων, αναδεικνύοντας μια σύγχρονη και εξωστρεφή προσέγγιση στον κλασικό αθλητισμό. Υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος του Άλσους Κηφισιάς, όπου έχει διαμορφωθεί ειδική εγκατάσταση εκτός σταδίου, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία σε αθλητές και θεατές.

Αναφερόμενη στους βασικούς στόχους της διοργάνωσης, η κ. Δραγώνα επεσήμανε την ανάδειξη της Κηφισιάς και της Αττικής ως προορισμού διεθνών αθλητικών γεγονότων, την προώθηση του κλασικού αθλητισμού, την προσέλκυση της νέας γενιάς στον στίβο, καθώς και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσα από τον αθλητικό τουρισμό και την αυξημένη επισκεψιμότητα.

Ο Πρόεδρος του ΓΣ Κηφισιάς Παναγιώτης Πανάγος υπογράμμισε τη σημασία των αγώνων, οι οποίοι τελούν υπό την έγκριση του ΣΕΓΑΣ και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ενώ εντάσσονται στο σύστημα ranking που συμβάλλει στη διεκδίκηση πρόκρισης για μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Όπως σημείωσε, για την εξασφάλιση των σχετικών εγκρίσεων απαιτείται η τήρηση αυστηρών προδιαγραφών, γεγονός που αναδεικνύει το επίπεδο και τη σοβαρότητα της διοργάνωσης. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι άνθρωποι του Δήμου Κηφισιάς και του ΓΣ Κηφισιάς εργάστηκαν επί τουλάχιστον οκτώ μήνες για την προετοιμασία των αγώνων, εκφράζοντας την ευχή το «Kifisia Jump 2026» να καθιερωθεί ως θεσμός που θα προβάλλει διεθνώς τον ελληνικό στίβο, τον Δήμο Κηφισιάς και τον Σύλλογο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε στην ομιλία του και ο Γενικός Γραμματέας του ΓΣ Κηφισιάς Γιώργος Κατσικογιάννης, ο οποίος ευχαρίστησε τον Δήμο Κηφισιάς για τη συνδιοργάνωση και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το «Kifisia Jump 2026» μπορεί να εξελιχθεί σε μίτινγκ-ορόσημο, το οποίο κάθε χρόνο θα εμπλουτίζεται και θα γίνεται ακόμη καλύτερο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «αν ο αθλητισμός αυτή τη στιγμή περνάει από την Κηφισιά, στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλη την Ελλάδα. Θέλουμε η Κηφισιά να φιλοξενεί κάθε χρόνο το πρώτο μεγάλο μίτινγκ της σεζόν».

Ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ, αλλά και τεχνικός διευθυντής των αγώνων Κώστας Φιλιππίδης μιλώντας για το αγωνιστικό σκέλος του μήτινγκ υπογράμμισε την ιστορική σημασία της διοργάνωσης λέγοντας πως η μορφή αυτής της διοργάνωσης συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας. Πρόκειται για ένα ουσιαστικά αγωνιστικό διήμερο, με δύο διαφορετικά αθλήματα που συμβαίνουν στο σύνολο τους σε 4 διαφορετικές ενότητες. Μαζί με την κατηγορία Open θα φτάσουμε συνολικά τις 90 συμμετοχές, ενώ θα έχουμε ηλικιακά όρια για να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αγώνες. Θα είναι αγώνας κατηγορίας F και θα μπορέσουν να καταγραφούν επίσημες επιδόσεις, έγκυρα από κριτές ακόμα και καν σημειωθεί κάποιο ρεκόρ.

Όσον αφορά στο σκέλος του International Open Event ο κ. Φιλιππίδης τόνισε πως ανήκει στην κατηγορία World Athletics Continental Tour, της κατηγορίας Challenger, D, όπου οι αθλητές βαθμολογούνται στο σύστημα ranking και μπορούν να πετύχουν επιδόσεις, οι οποίες θα τους δώσουν ακόμα και πρόκριση σε μεγάλες διοργανώσεις όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες αλλά και το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Τέλος ο τεχνικός διευθυντής του «Kifisia Jump 2026», ευχαρίστησε το Δήμαρχο Κηφισιάς, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία να διεξαχθεί αυτή η μεγάλη διοργάνωση στο Άλσος Κηφισιάς, κάτι που ως διοργανωτές αυτής της μεγάλη διεθνούς διοργάνωσης, όπως είπε χαρακτηριστικά «μας τιμά ιδιαίτερα να γίνουν οι αγώνες στο χώρο όπου διεξάγεται η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς και μάλιστα λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση αυτού του τόσο σημαντικού θεσμού της πόλης».

Η πρωταθλήτρια του ΓΣ Κηφισιάς στο άλμα επί κοντώ, Αριάδνη Αδαμοπούλου εξέφρασε τη χαρά της που θα αγωνιστεί ουσιαστικά... εντός έδρας, καθώς όπως τόνισε είναι πολύ σημαντικό για την ίδια ότι θα αγωνιστεί στην πόλη του συλλόγου της και θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό για να προσφέρει μαζί με όλους τους αθλητές όμορφο θέαμα στο κοινό, σε ένα ξεχωριστό διήμερο που ελπίζει να προάγει ακόμη περισσότερο σε αθλητικό επίπεδο την Κηφισιά.

Από την πλευρά των ξένων αθλητών, ο πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ από τη Σαουδική Αραβία, Χουσεϊν Αλ Χιζάμ, στην πρώτη του αγωνιστική παρουσία στη χώρα μας, την οποία, όπως αποκάλυψε, επέλεξε λόγω κλίματος, καλώς καιρικών συνθηκών και περιβάλλοντος, δήλωσε ενθουσιασμένος για τη συμμετοχή του. Δεσμεύτηκε ότι θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό για να προσφέρει όμορφο θέαμα στον κόσμο. Τέλος αστειευόμενος με τον κ Φιλιππίδη, είπε πως θέλει να πιάσει μια επίδοση, πάνω από 5.75μ. για να ξεπεράσει την επίδοση του Έλληνα Ολυμπιονίκη μας στη συγκεκριμένη την πίστα αγώνων, που θα χρησιμοποιηθεί και για τους αγώνες του «Kifisia Jump 2026».

Ενθουσιασμένος για την συμμετοχή του και την παρουσία του στην Κηφισιά δήλωσε και ο Περουβιανός πρωταθλητής του μήκους, Χοσέ Λουίς Μάντρος Μαρτίνες ο οποίος τόνισε πως έχει μία πάρα πολύ όμορφη αίσθηση για το «Kifisia Jump 2026».

Παράλληλα έδωσε συγχαρητήρια στο Δήμο Κηφισιάς και το ΓΣ Κηφισιάς για τη διοργάνωση, η οποία βοηθάει τους αθλητές να συνεχίσουν την προετοιμασία τους για το υπόλοιπο της σεζόν και έκλεισε με την ευχή να γίνουν δυνατοί και ανταγωνιστικοί αγώνες με σημαντικές επιδόσεις.

Η αυλαία της διοργάνωσης άνοιξε σήμερα το πρωί στο Άλσος Κηφισιάς με μαθητές & μαθήτριες από το 5ο Δημοτικό Κηφισιάς και 1ο Δημοτικό Αμαρουσίου, να συμμετέχουν υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων προπονητών και γυμναστών του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς και του Δήμου Κηφισιάς στα τεχνικά προγράμματα των διοργανωτών. Τα παιδιά διασκεδάζοντας, έμαθαν παράλληλα κάποια από τα μυστικά του άλματος επί κοντώ, άλματος εις μήκος, αλλά και άλλων αγωνισμάτων του κλασσικού αθλητισμού, δοκιμάζοντας τις δυνατότητές τους.

Επίσης είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά και να μιλήσουν με Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες, μέλη του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, πρεσβευτές της ειρήνης και της εκεχειρίας. Συγκεκριμένα στο Άλσος Κηφισιάς βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτη για να μεταδώσουν τις βασικές αξίες του Ολυμπισμού και τα οφέλη του αθλητισμού στη νέα γενιά και ίσως αυριανούς πρωταθλητές, ο Ολυμπιονίκης του χάντμπολ, Δημήτρης Καφφάτος, ο χάλκινος Παραολυμπιονίκης της Ιστιοπλοΐας, Θοδωρής Αλεξάς και ο Κώστας Φιλιππίδης, προκειμένου να εμπνεύσουν σε όλους, μέσω του αθλητισμού, μια κουλτούρα ειρήνης. Να δείξουν τον τρόπο, πως μπορούν προάγοντας την ευγενή άμιλλα και τον υγιή ανταγωνισμό, με "εργαλείο" τον αθλητισμό, να λύνονται ειρηνικά οι διαφορές, ώστε οι άνθρωποι και οι λαοί να ζουν συμφιλιωμένοι.

Το «Kifisia Jump 2026» ανοίγει αυλαία στο Άλσος Κηφισιάς, φέρνοντας τον στίβο κοντά στο κοινό, σε έναν χώρο υψηλής αισθητικής και ιστορικής σημασίας για την πόλη. Η Κηφισιά ετοιμάζεται να ζήσει δύο ημέρες γεμάτες ένταση, θέαμα, διεθνείς συμμετοχές και μεγάλες επιδόσεις.

Το συντονισμό της Συνέντευξης Τύπου είχε ο Υπεύθυνος Τύπου & Επικοινωνίας του Δήμου Κηφισιάς, Ηλίας Παπαϊωάννου, ενώ χρέη μεταφράστριας εκτέλεσε η Ανέλ Γιαννοπούλου.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Παρασκευή 22/5

13:30 Μήκος Γυναικών Κατηγορίας Open

15:00 Μήκος Ανδρών Κατηγορίας Open

17:30 Μήκος Γυναικών International Event (D)

19:30 Μήκος Ανδρών International Event (D)

Σάββατο 23/5

11:30 Επί κοντώ Γυναικών Κατηγορίας Open

17:00 Επί κοντώ Ανδρών International Event (D)

19:30 Επί κοντώ Γυναικών International Event (D)

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

