Τζόσεφ στο Gazz Floor by Novibet: «Είμαστε στο σημείο που θέλαμε σε αυτή τη φάση της χρονιάς!»

Ο Κόρι Τζόσεφ μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για την πρώτη συμμετοχή του σε Final Four και εξήγησε τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός ώστε να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής στο Telekom Center Athens.

Ο Ολυμπιακός θα συμμετάσχει στο πέμπτο σερί Final Four της ιστορίας του, αντιμετωπίζοντας στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε (21/5, 18:00), και ο Κόρι Τζόσεφ θα κάνει το ντεμπούτο του στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Μιλώντας στο Gazz Floor by Novibet, ο Αμερικανός πρώην NBAer μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά του πριν από το Final Four στο Telekom Center Athens: «Νιώθω υπέροχα! Είναι τρομερό συναίσθημα. Αυτό είναι που θέλει κάθε ομάδα, να βρίσκεται δηλαδή σε αυτό το σημείο τέτοια περίοδο της χρονιάς. Τώρα πρέπει να κάνουμε μια καλή εμφάνιση αύριο».

Ο Τζόσεφ μίλησε για την παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού στις εξέδρες του T-Center, αλλά και για την ετοιμότητά του, λέγοντας: «Ναι, είμαι έτοιμος. Ξέρω ότι οι οπαδοί μας θα κάνουν θόρυβο, όπως όλη τη χρονιά. Πρέπει να κάνουμε δύο καλές εμφανίσεις στη σειρά. Έχουμε έναν δύσκολο αντίπαλο. Πρέπει να εκτελέσουμε το πλάνο μας».