Νέος προπονητής της μεξικανικής Μοντερέι με κάθε επισημότητα έγινε ο Ματίας Αλμέιδα.

Επιστροφή στο Μεξικό μετά από οκτώ χρόνια για τον Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Μοντερέι. Ο Αργεντινός προπονητής δεν έμεινε για πολύ καιρό χωρίς δουλειά μετά την απομάκρυνσή του από τη Σεβιλλη, με τον μεξικανικό σύλλογο να αποτελεί τον έβδομο της προπονητικής του καριέρας μετά από Ρίβερ Πλέιτ, Μπάνφιλντ, Γουαδαλαχάρα, Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς και φυσικά ΑΕΚ.

Ο Πελάδο υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τους Ραγιάδος και αναμένεται να πιάσει δουλειά μαζί με το τεχνικό του επιτελείο τις προσεχές ημέρες, με το ντεμπούτο του πάντως να αργεί, καθώς θα γίνει στο Leagues Cup του Αυγούστου.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Η Μοντερέι ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Αργεντινό προπονητή Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας με συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών. Ο Ματίας και το τεχνικό του επιτελείο θα ενσωματωθούν στην ομάδα τις επόμενες ημέρες και θα ξεκινήσουν την προετοιμασία ενόψει του Apertura 2026 της Liga BBVA MX.

Ο Αλμέιδα διαθέτει πορεία άνω των τριών δεκαετιών στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αρχικά ως ποδοσφαιριστής και στη συνέχεια ως προπονητής. Είναι ένας τεχνικός αναγνωρισμένος για την ανθρώπινη ποιότητά του, την ενσυναίσθηση και την ηγετική του προσωπικότητα, ενώ χαρακτηρίζεται από ξεκάθαρη αγωνιστική φιλοσοφία, την οποία εφαρμόζει με συνέπεια, απαιτήσεις και αποφασιστικότητα.

Αυτός ο συνδυασμός στοιχείων τού επιτρέπει να δημιουργεί ομάδες με ταυτότητα, ένταση και πρωταγωνιστικό χαρακτήρα. Ως προπονητής, διαθέτει μεγάλη εμπειρία και επιτυχίες σε πρωταθλήματα και συλλόγους της Αργεντινής, του Μεξικού, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 2011 στη Ρίβερ Πλέιτ, με την οποία πέτυχε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία ήδη στο πρώτο του τουρνουά ως προπονητής.

Έναν χρόνο αργότερα ανέλαβε την Μπάνφιλντ της Αργεντινής, οδηγώντας και αυτήν στην άνοδο στην Primera División. Το 2015 μετακόμισε στο Μεξικό για να αναλάβει τη Γουαδαλαχάρα. Με τις Τσίβας κατέκτησε το πρωτάθλημα Liga BBVA MX (Clausura 2017), δύο Copa MX (Apertura 2015 και Clausura 2017), το Supercopa MX (2016) και το CONCACAF Champions League (2018), σηματοδοτώντας μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου.

Στη συνέχεια εργάστηκε στους Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς του MLS, ενώ από το 2022 έως το 2025 ήταν προπονητής της ΑΕΚ , με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας. Το 2025 ανέλαβε τη Σεβίλλητης Ισπανίας, την οποία καθοδήγησε μέχρι τον Μάρτιο της φετινής χρονιάς.

Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε συλλόγους όπως οι Ρίβερ Πλέιτ, Σεβίλλη, Λάτσιο, Πάρμα, Ίντερ, Μπρέσια, Κίλμες, Φένιξ και Λιν. Κατέκτησε ως παίκτης το πρωτάθλημα Αργεντινής, το Copa Libertadores, τη Serie A, το Coppa Italia, το Supercoppa Italiana, το UEFA Super Cup και το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης. Υπήρξε επίσης διεθνής με την εθνική Αργεντινής στα Παγκόσμια Κύπελλα FIFA 1998 και 2002, ενώ κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996.

Με την ηγετική του παρουσία, ο προπονητής θα επιδιώξει να οδηγήσει τους Rayados σε υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και στις επιτυχίες που προσδοκούν και αξίζουν οι φίλαθλοι της ομάδας. Καλώς ήρθες στους Ραγιάδος, Ματίας Αλμέιδα!