Οι Καραλής και Ντουπλάντις αρχίζουν τα Diamond League από τη Σανγκάη
Από το μεγαλύτερο λιμάνι της Κίνας τη Σανγκάη αρχίζει το Σάββατο (16/5) η σειρά των 15 συνολικά αγώνων στο Diamond League, που θα ολοκληρωθούν το διήμερο 4-5 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες.
Από τη Σανγκάη ξεκινά και το φετινό ταξίδι για τον Εμμανουήλ Καραλή στον ανοιχτό στίβο, με το άλμα επί κοντώ να ανοίγει το πρόγραμμα των αγωνισμάτων του Diamond League στις 13:15, ώρα Ελλάδας, με μετάδοση της ΕΡΤ 2 Σπορ από τις 14:00.
Το επί κοντώ είναι ένα από τα πιο γεμάτα αγωνίσματα στο Diamond League της Σανγκάης, καθώς τη δική του πρεμιέρα θα κάνει και ο Αρμάντ Ντουπλάντις.
Ο Ντουπλάντις έρχεται με το παγκόσμιο ρεκόρ των 6.31μ., που σημείωσε στην Ουψάλα στις 12 Μαρτίου και ο Καραλής από το πανελλήνιο ρεκόρ των 6,17μ., ύψος που ξεπέρασε στις 28 Φεβρουαρίου στην Παιανία.
Από τους εννέα αθλητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή, ξεχωρίζουν επίσης ο Αυστραλός, Κέρτις Μάρσαλ με φετινό ρεκόρ στα 6,00μ. και ο Αμερικανός, Ζάκερι Μπράντφορντ με ρεκόρ από τη χειμερινή περίοδο στα 6.01μ.
Στο μήκος ανδρών ξεχωρίζουν οι συμμετοχές του Ματία Φουρλάνι (8.39μ.) και Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (8,45μ.). Στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών υπάρχει η παρουσία της Αμερικανίδας, Λεξ Μπράουν με φετινό άλμα στα 7,07μ. και της Λαρίσα Ιαπικίνο με 6.93μ και στα 100μ. εμπ. η Αμερικανίδα, Μασάι Ράσελ, που έχει ήδη σημειώσει 12.40.
