Ο Μόντο Ντουπλάντις πραγματοποίησε για 15η φορά παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ. Ο Σουηδός αθλητής πέρασε τα 6.31μ, μπροστά στο σουηδικό κοινό στην Ουψάλα.

Ο Μόντο Ντουπλάντις το έκανε ξανά! Ο Σουηδός Ολυμπιονίκης πραγματοποίησε ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Για 15η φορά έγραψε ιστορία στο άλμα επί κοντώ, προσπερνώντας τα 6.31μ. στο μίτινγκ που έλαβε χώρα στην Ουψάλα.

Ο οικοδεσπότης του Mondo Classics, με τον Εμμανουήλ Καραλή σε κακή ημέρα, δεν δυσκολεύτηκε να πάρει τη νίκη. Με άλμα στα 6.08μ. προσπέρασε τον ανταγωνισμό και μετά θέλησε να προσφέρει ένα ακόμη παγκόσμιο ρεκόρ στους συμπατριώτες του.

Έτσι, ανέβασε τον πήχη στα 6.31μ o Μόντο Ντουπλάντις και με την πρώτη προσπάθεια προσέθεσε ακόμη ένα ρεκόρ στο άκρως επιτυχημένο βιογραφικό του.