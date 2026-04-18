Στο παρατημένο ανοιχτό στάδιο του Αγίου Κοσμά, αθλητές κι αθλήτριες κάτω των 18 ετών αγωνίστηκαν κάτω από άθλιες συνθήκες στο διασυλλογικό πρωτάθλημα.

Σε 16 συνολικά ομίλους σε όλη τη χώρα διοργανώνονται αυτό το Σαββατοκύριακο οι διασυλλογικοί αγώνες Κ18. Στο κέντρο της Αθήνας και του αθλητισμού της χώρας μας, τα σωματεία της Αττικής πήραν μέρος στον 11ο όμιλο, που φιλοξενήθηκε το Σάββατο (18/4) στον Άγιο Κοσμά, ενώ στον ίδιο χώρο την Κυριακή (19/4) θα γίνουν οι αγώνες για τα σωματεία του Πειραιά και της Νοτιοδυτικής Αττικής (10ος όμιλος).

Δεν γράφουμε για το ανοιχτό στάδιο του Αγίου Κοσμά, γιατί κάποτε θύμιζε στάδιο. Παρατημένο τα τελευταία χρόνια, οι αθλητές και οι αθλήτριες που κάνουν τα πρώτα βήματα στον στίβο, κλήθηκαν το πρωί του Σαββάτου να διαγωνιστούν σε ένα αχούρι.

Υλικά, βαρέλια, σκουπίδια, μέχρι και καρότσι σούπερ μάρκετ(!) πεταμένα περιφερειακά της πίστας, με το ανοιχτό στάδιο περισσότερο να είναι χωματερή, παρά χώρος άθλησης.

Το ξύλινο βάθρο, σαπισμένο και σκουριασμένο, να θυμίζει άλλες -ένδοξες-εποχές, ο χώρος ρίψεων ένα χωράφι, τα σημάδια φθοράς από τον χρόνο, εμφανή στην πίστα και μέσα σε αυτές τις συνθήκες αθλητές κι αθλήτριες των κατηγοριών παίδων και κορασίδων, να είναι αναγκασμένα να κάνουν τον αγώνα τους.

Το αγώνισμα του επί κοντώ ανδρών έγινε στο κλειστό προπονητήριο, καθώς η βαλβίδα στο ανοιχτό στάδιο κρίθηκε ακατάλληλη.

To ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά δεν είναι πλέον αθλητικό κέντρο, και για αυτό το χάλι ευθύνη υπάρχει και στην πλευρά του ΣΕΓΑΣ.

Βέβαια, η Ομοσπονδία δεν έχει την ευθύνη για την κατάσταση των εγκαταστάσεων, όμως το ερώτημα είναι πώς ορίζει αγώνες ηλικιακών κατηγοριών σε χώρους που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και δεν είναι κάτι τωρινό. Ο σκοπός, άραγε, είναι να απλά να γίνονται, να βγει η υποχρέωση;

Πώς αλήθεια οι γονείς, βλέποντας αυτά, θα πειστούν πάνε τα παιδιά τους στον στίβο και δεν θα προτιμήσουν άλλα αθλήματα, που έχουν μεγαλύτερη προβολή.

Γιατί στο τέλος, κλασικός αθλητισμός δεν είναι μόνο η βιτρίνα, οι επιτυχίες του Καραλή ή του Τεντόγλου, πάνω από όλα είναι ο σωματειακός αθλητισμός και είναι τουλάχιστον προσβλητικό προς αθλητές και σωματειακούς προπονητές και τους συλλόγους, να γίνεται διασυλλογικό πρωτάθλημα σε αυτό τον χώρο.