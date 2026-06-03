«Η Γιουβέντους στη pole position για να υπογράψει τον Κολό Μουανί»

Η Γιουβέντους βρίσκεται πολύ κόντα στο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ραντάλ Κολό Μουανί, με τους Ιταλούς να προσφέρουν στη Παρί Σεν Ζερμέν έως και 35 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Corriere dello Sport», η Γιουβέντους ετοιμάζεται να επιταχύνει τις προσπάθειες της για να αποκτήσει τον επιθετικό της Παρί Σεν Ζερμέν, Ραντάλ Κολό Μουάνι.

Οι «Μπιανκονέρι» πίεσαν για την υπογραφή του Γάλλου επιθετικού το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η μετακίνηση του δεν υλοποιήθηκε ποτέ, λόγω των αυστηρών οικονομικών απαιτήσεων του παριζιάνικου συλλόγου, ο οποίος στη συνέχεια τον παραχώρησε δανεικό στην Τότεναμ.

Τώρα, η «γηραία κυρία» θέλει να αποφύγει το ίδιο λάθος και σύμφωνα με το ρεπορτάζ από τη γειτονική χώρα είναι διατεθειμένη να προσφέρει έως και 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ για τις υπηρεσίες του.

🚨🚨𝗥𝗔𝗡𝗗𝗔𝗟 𝗞𝗢𝗟𝗢-𝗠𝗨𝗔𝗡𝗜 🇫🇷 𝗩𝗘𝗨𝗧 𝗥𝗘𝗧𝗢𝗨𝗥𝗡𝗘𝗥 𝗘𝗡 𝗜𝗧𝗔𝗟𝗜𝗘 ! 🇮🇹 🔙



La Juve 🇮🇹 compte débourser 30-35M€ pour convaincre le PSG. 🤑



(CDS) pic.twitter.com/d599QB9y0G June 3, 2026

Ο 27χρονος στραίκερ έχει χαρακτηριστεί ως κορυφαίος στόχος για την ενίσχυση της επίθεσης του συλλόγου από το Τορίνο, ειδικά μετά και από την αποχώρηση του Ντούσαν Βλάχοβιτς, αλλά και με το μέλλον του Τζόναθαν Ντέιβιντ να παραμένει αβέβαιο.

Θυμίζουμε πως ο Κολό Μουανί είχε περάσει δανεικός από τη Γιουβέντους το δεύτερο μισό της σεζόν 2024-2025 και σε 16 επίσημες συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας κατέγραψε 8 γκολ και 1 ασίστ και όπως όλα δείχνουν είναι θετικός στην επιστροφή του στην Ιταλία.