Ελάχιστες ημέρες μετά τις κακές συνθήκες διεξαγωγής του διασυλλογικού Κ18 στο ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά, τώρα και μετά τις παρεμβάσεις του ΣΕΓΑΣ, υπήρξε μια αξιοπρεπή εικόνα στο στάδιο στο διασυλλογικό Κ16.

Σαν να χρειάστηκε το ρεπορτάζ του Gazzetta στις 18 Απριλίου, που ανέδειξε την κακή εικόνα στο στάδιο του Αγίου Κοσμά και τις άσχημες συνθήκες που διεξήχθη στο διασυλλογικό πρωτάθλημα Κ18, για να δούμε την άλλη πλευρά του νομίσματος.

Την Κυριακή (24/6) στο ίδιο -παρατημένο- στάδιο φιλοξενήθηκε οι αγώνες για το διασυλλογικό πρωτάθλημα Κ16 και η εικόνα στον Άγιο Κοσμά ήταν πολύ διαφορετική προς το καλύτερο.

Οι συνθήκες που έγινε το πρωτάθλημα ήταν σαφώς βελτιωμένες και οι παρεμβάσεις στις οποίες προχώρησε τις προηγούμενες μέρες ο ΣΕΓΑΣ, είχαν σαν αποτέλεσμα οι αγώνες να γίνουν κάτω από αξιοπρεπείς συνθήκες.

Η κριτική, από την πλευρά μας, είναι πάντα καλόπιστη κι έχει σαν γνώμονα την πρόοδο του κλασικού αθλητισμού, μέσα στις δύσκολες συνθήκες της ελληνικής πραγματικότητας και στο θέμα των εγκαταστάσεων.

Ακόμα κι όταν η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα με την απάντησή της στο ρεπορτάζ του Gazzetta, εξέφρασε τις θέσεις της ομοσπονδίας, η εικόνα που υπήρξε στο διασυλλογικό πρωτάθλημα Κ18 δεν θα μπορούσε να αλλάξει.

Και η προσπάθεια από πλευράς ΣΕΓΑΣ να βελτιωθούν οι συνθήκες στο εργοτάξιο του ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά στο διασυλλογικό πρωτάθλημα Κ16, απέδωσε, αποδεικνύοντας πως όταν υπάρχουν οι καλόπιστες φωνές που αναδεικνύουν τα προβλήματα κι από την άλλη τα σωστά αντανακλαστικά, λύσεις μπορούν να δοθούν.

Όπως χρειάζεται ευελιξία στην εξεύρεση ενναλακτικών λύσεων για την αξιοποίηση των σταδίων που υπάρχουν στην Αττική, το ρεπορτάζ του Gazzetta ήταν και σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε κάθε διοργάνωση σε κάθε κατηγορία, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αθλητών.



