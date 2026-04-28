Το 10ο No Finish Line Athens πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 26 Απριλίου στο Πεδίον του Άρεως με πάνω από 7.500 δρομείς να καταγράφουν 71.316 χιλιόμετρα, τα οποία «μεταφράζονται» σε 35.658 ευρώ στο «Μαζί για το Παιδί», στέλνοντας ηχηρό μήνυμα κατά της ενδοοικογενειακής βίας!

Η φετινή επετειακή διοργάνωση κατέγραψε αρκετά ρεκόρ με πρώτο χρονικά την συμμετοχή 127 ομάδων από σχολεία, εταιρείες και συλλόγους, ενώ ρεκόρ συμμετοχών είχαμε και στον αγώνα 100h Elite Ultra Race με 35 άτομα, όπου επίσης με την ολοκλήρωση του αγώνα προέκυψε μεγάλο ρεκόρ καταγραφής χιλιομέτρων από το νικητή του 100ωρου αγώνα, Τριαντάφυλλο Σιλβέστρο.

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν – μετά την ολοκλήρωση και της εξαγοράς χιλιομέτρων από τις ομάδες – από την φετινή διοργάνωση θα διατεθούν για την στήριξη παιδιών-θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος του «Μαζί για το Παιδί», Ιωάννης Παπαδάτος κατά τη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα πριν από την εκκίνηση.

Ως εκ τούτου οι συμμετέχοντες «αγκάλιασαν» τον σκοπό και είχαν ένα έξτρα κίνητρο να τρέξουν ή να περπατήσουν ακόμη περισσότερο, ώστε να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χιλιόμετρα Αγάπης για τα παιδιά που μας έχουν ανάγκη. Χιλιόμετρα που δεν θα είχαν αξία χωρίς την στήριξη από την Εθνική Ασφαλιστική, τη Lidl Ελλάς, το Ζαγόρι, την Protergia και όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές της διοργάνωσης.

Η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία έδωσε το «παρών» στην επετειακή διοργάνωση και έτρεξε με τα παιδιά της στο 10ο No Finish Line Athens, υπογράμμισε μεταξύ άλλων:

«Στη φετινή επετειακή διοργάνωση του No Finish Line Athens, συμμετείχα με χαρά μαζί με τα παιδιά μου. Στη 10η χρονιά παρουσίας του θεσμού στην Ελλάδα, ο αγώνας μεταφέρεται για πρώτη φορά στην καρδιά της πρωτεύουσας, στο Πεδίον του Άρεως, έναν από τους πιο ιστορικούς και ζωντανούς πνεύμονες της Αθήνας.

Δεν πρόκειται για έναν τυπικό αγώνα, αλλά για μια μεγάλη γιορτή αλληλεγγύης που φέτος συμπίπτει με τα 30 χρόνια δράσης του «Μαζί για το Παιδί». Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές για την άρτια διεξαγωγή αυτής της δράσης. Συνεχίζουμε για έναν κοινό σκοπό: να μην σταματήσει ποτέ το χαμόγελο στα πρόσωπα των παιδιών».

Νικητής του αγωνιστικού 100ωρου υπερμαραθωνίου αναδείχθηκε ο γνωστός Σπαρταθλητής Τριαντάφυλλος Σιλβέστρος που έκανε 525 χιλιόμετρα, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Στέφανου Πατεράκη (501,4χλμ) και μάλιστα σε μια διαδρομή που είχε μεγάλη υψομετρική δυσκολία σε σχέση με τις «πίστες» στην Αγορά του ΟΑΚΑ και στο Κανάλι του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στην 2η θέση τερμάτισε ο Γεώργιος Δελαβέρας με 521,3χλμ ο οποίος μέχρι το τέλος ήταν πολύ κοντά στον Σιλβέστρο και δινόταν μεγάλη μάχη για την πρωτιά σε χιλιόμετρα προσφοράς, ενώ 3ος κατετάγη ο Νίκος Πορφυρόπουλος με 439,5χλμ, που έχει συνδεθεί με την διοργάνωση καθώς από το 2019 και έπειτα δίνει το «παρών» κάθε χρόνο –εκτός από το 2020 που έγινε το Virtual Run λόγω του κορονοϊού- και μάλιστα τερματίζει σταθερά στην πρώτη 5άδα.

Back to back νικήτρια στον υπερμαραθώνιο γυναικών αναδείχθηκε η Εύα Μουστάκα με 364,5χλμ., η οποία πέρσι στην παρθενική της συμμετοχή είχε κατακτήσει τη πρώτη θέση καταρρίπτοντας μάλιστα το ρεκόρ αγώνα καταγράφοντας 401,3χλμ. Στην 2η θέση τερμάτισε η Νίκη Μιλάτου με 357χλμ. Τρίτη ήταν η Λιντίτα Χόκια, που έχει κερδίσει 7 φορές τον συγκεκριμένο αγώνα και πέρσι είχε τερματίσει στην 2η θέση, ενώ φέτος υποχώρησε στην 3η θέση με 329,3χλμ.

Όσον αφορά στις ομάδες, την πρώτη θέση κατέλαβε το 3ο & 4ο Δημοτικό σχολείο Νέου Ψυχικού με 3.959 χλμ και την υπεύθυνη της ομάδας Λένα Πουλημένου και αντιπροσωπεία των 127 μαθητών του σχολείου να παραλαμβάνουν το κύπελλο. Στην 2η θέση ήταν το Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής με 3.361 χλμ και στην 3η θέση κατετάγη η ομάδα Silves που συγκέντρωσε 2.716 χλμ Αγάπης για το «Μαζί για το Παιδί».

Τις απονομές έκαναν η πρόεδρος του No Finish Line Athens, κ. Σοφία Κέδε, η εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Μαζί για το Παιδί» κα. Αθηνά Κωνσταντίνου, η Υποδιευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής, κα. Μαρία Κόρακα, η Head of Corporate Responsibility & Sustainability της Lidl Ελλάς, κα. Μαρία Ρουκούδη και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για Θέματα Τύπου και Επικοινωνίας της Περιφέρειας Αττικής, κ. Κωνσταντίνος Ζώμπος.

Μεγάλοι Χορηγοί του 10ου No Finish Line Athens είναι η Εθνική Ασφαλιστική και η Lidl Ελλάς.

Διακεκριμένοι Χορηγοί είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Ζαγόρι, το VITA, το in.gr και το My Radio 104,6 FM.Επίσημοι Χορηγοί είναι η Protergia, η Counterpain, η Algida και το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας.

Μεγάλοι Υποστηρικτές της διοργάνωσης είναι η Ε.Ι.Παπαδόπουλος, η Φιξ Άνευ, η Inchcape Ελλάς και το Moxy Athens City.

Διακεκριμένοι Υποστηρικτές είναι η Melissa, η ΝΟΥΝΟΥ, η Helenvita, η Frezyderm, η KAYKAΣ, η Κοσμοιατρική, η ACS, η instacar, και η Χαιδεμένος. Επίσημοι Υποστηρικτές είναι η Everest, η Quality Catering και η Lime.

Χορηγοί Επικοινωνίας είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός My Radio104,6 FM και οι ιστοσελίδες In.gr, Sportsfeed.gr.

Ιδρυτικός Δωρητής του No Finish Line Athens είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αλλά και την υποστήριξη του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας.

