Το 10ο NFL Athens ενώνει τις δυνάμεις του με το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας

Το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας είναι ο νέος συνεργάτης στα επετειακά 10 χρόνια του No Finish Line Athens, που θα φιλοξενηθεί στο Πεδίον του Άρεως το διάστημα 22-26 Απριλίου.

Σε μια συνεργασία υψηλού συμβολισμού και ουσίας το 10ο No Finish Line Athens ανακοινώνει μια νέα ξεχωριστή θεσμική συνεργασία με το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, φέρνοντας κοντά τον αθλητισμό, την ιστορία και τις διαχρονικές αξίες του Ολυμπισμού.

Σε μια χρονιά-ορόσημο για τη διοργάνωση, με την συμπλήρωση των 10 ετών από την έλευση της καινοτόμου ιδέας του No Finish Line στην Ελλάδα, η σύμπραξη αυτή έρχεται να ενισχύσει τον κοινωνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, αναδεικνύοντας το βαθύτερο νόημα της αξίας της συμμετοχής που στόχο δεν έχει τα ατομικά ρεκόρ αλλά την κοινωνική προσφορά.

Το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, αποτελεί τον θεματοφύλακα της υλικής και άυλης Ολυμπιακής κληρονομιάς στην Αθήνα και κυψέλη γνώσης και έμπνευσης για όλες τις γενιές, συμβάλλοντας ενεργά στη διάδοση των αξιών της ευγενούς άμιλλας ως πανανθρώπινη αξία.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, οι συμμετέχοντες και επισκέπτες του 10ου No Finish Line Athens θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στον κόσμο του Ολυμπισμού, ανακαλύπτοντας τη σύνδεση του σύγχρονου αθλητισμού με τις ιστορικές του ρίζες και τον καθοριστικό ρόλο της Αθήνας ως Ολυμπιακή Πρωτεύουσα.

Ο 100ωρος φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου, που θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 26 Απριλίου στο Πεδίον του Άρεως, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική, μετατρέποντας κάθε χιλιόμετρο σε μια ζωντανή υπενθύμιση ότι ο αθλητισμός μπορεί να ενώνει, να εμπνέει και να προσφέρει.

Γιατί στο NFL Athens το κάθε βήμα γράφει τη δική του ιστορία με στόχο την συγκέντρωση χιλιομέτρων Αγάπης που θα μετατραπούν σε οικονομική ενίσχυση για την υλοποίηση παιδικών προγραμμάτων μέσω του «Μαζί για το Παιδί».

«Καλωσορίζουμε» το Ολυμπιακό Μουσείο Αθηνών ως θεσμικό συνεργάτη σε μια ιστορία, που συνομιλεί με το παρελθόν, «φωτίζει» το παρόν και ανοίγει νέους δρόμους για το μέλλον.