Άφησε τα… άλματα ο Μίλτος Τεντόγλου και έτρεξε στο 10ο NFL Athens

O back to back Χρυσός Ολυμπιονίκης και Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο μήκος, Μίλτος Τεντόγλου άφησε για λίγο τα… άλματα και έδωσε το «παρών» στο 10ο No Finish Line Athens.

Τον κορυφαίο Έλληνα άλτη, που δεν είναι απλώς ένα μεγάλο όνομα σε αφίσα, αλλά είναι μια… ήρεμη δύναμη που μετατρέπει το κάθε βήμα σε άλμα και την κάθε παρουσία σε γεγονός, τον υποδέχθηκαν η Πρόεδρος του No Finish Line Athens, κα. Σοφία Κέδε και ο Γενικός Γραμματέας του No Finish Line International, κ. Γιάννης Νικολάου, την Πέμπτη 23/4 στο Πεδίον του Άρεως.

Ο Μίλτος Τεντόγλου βρέθηκε στο περίπτερο του ΖΑΓΟΡΙ, μοίρασε νερά και χαμόγελα στους δρομείς και φωτογραφήθηκε με μικρούς και μεγάλους συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων και τον… φαν του, τον Εκπρόσωπο Τύπου Περιφέρειας και Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Τύπου και Επικοινωνίας, κ. Κωνσταντίνο Ζώμπο.

Εν συνεχεία κάλεσε τον κόσμο να τρέξει ή να περπατήσει όχι για μετάλλια αλλά για κάτι πιο σημαντικό, την καταγραφή χιλιομέτρων Αγάπης για το «Μαζί για το Παιδί».

Γιατί ένας πρωταθλητής που έχει μάθει να… πετά πιο μακριά από όλους, ξέρει καλά πως για να φτάσει ψηλά πρέπει πρώτα να πατάει γερά στο έδαφος.

Και κάπως έτσι, το μήνυμα αλλάζει επίπεδο: Δεν μετράς μόνο χιλιόμετρα, αλλά μετράς αντίκτυπο.