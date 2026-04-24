Όλα είναι έτοιμα για τον 11ο TUI Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου που θα γίνει την Κυριακή 26 Απριλίου, με τη συμμετοχή περισσότερων από 5000 δρομέων από 70 χώρες, εκ των οποίων πολλοί είναι από τη Ρόδο. Αυτό ανακοίνωσαν οι συντελεστές του αγώνα στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο κτίριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μαζί με άλλα σημαντικά στοιχεία.

Πέραν του αγώνα των 5.000μ. ανακοινώθηκε πιο νωρίς από κάθε άλλη χρονιά sold out, έχοντας παράλληλα παρατηρηθεί αύξηση της τάξεως του 15% στις παρουσίες δρομέων.

Παρόντες ήταν, οι Μαριέττα Παπαβασιλείου (πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής), Άκης Δελαπόρτας (εντεταλμένος Αθλητισμού ΠΝΑιγ.), Μιχάλης Πλύγκος (εντεταλμένος Αθλητισμού στον Δήμο Ρόδου), Βασίλης Ζήκας (μέλος του ΣΕΓΑΣ και της ΕΑΣ Δωδεκανήσου), Γιώργος Μιχαλάκης (πρόεδρος ΕΑΣ Δωδεκανήσου), Ευάγγελος Γεωργίου (εκπρόσωπος της TUI) και Ηλίας Μαυροειδέας (τεχνικός διευθυντής του αγώνα). Την όλη διαδικασία συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιώργος Αθανασίου.

Οι δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου

Μαριέττα Παπαβασιλείου: «Ο Μαραθώνιός μας ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο. Έχοντας συμπληρώσει μια δεκαετία επιτυχημένης πορείας, συνεχίζει να εξελίσσεται και να ενισχύει το αποτύπωμά του στην τουριστική και αθλητική ταυτότητα της Ρόδου.

Στην πορεία αυτών των δέκα χρόνων, η διοργάνωση έχει κατακτήσει μικρές και μεγάλες επιτυχίες, έχει δοκιμάσει τα όριά της και έχει βελτιωθεί διαρκώς μέσα από τις προκλήσεις.

Σήμερα, ο TUI Rhodes Marathon αποτελεί έναν αναγνωρισμένο θεσμό για την παγκόσμια δρομική κοινότητα. Έχει αποκτήσει σταθερούς φίλους και υποστηρικτές από όλο τον κόσμο και συνεχίζει να προσελκύει νέους αθλητές κάθε χρόνο.

Η πορεία που έχει διανύσει η διοργάνωση είναι σημαντική και όλα αυτά τα χρόνια έχει εξελιχθεί ουσιαστικά, τόσο οργανωτικά όσο και θεσμικά. Ο TUI Rhodes Marathon διεξάγεται με την πιστοποίηση του ΣΕΓΑΣ και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μαραθωνίων Δρόμων AIMS, ενώ πλέον προβάλλεται και από τη World Athletics.



Τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του ΣΕΓΑΣ και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού-ΕΟΤ.

Όλα τα παραπάνω ενισχύουν σημαντικά την εγκυρότητα, τη διεθνή αναγνώριση και το προφίλ του TUI Rhodes Marathon, τοποθετώντας τον αγώνα στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη.

Κάπως έτσι έχουμε φτάσει στην αρχή της δεύτερης δεκαετίας της διοργάνωσης και είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε περισσότερους από 5000 δρομείς από σχεδόν 70 χώρες του κόσμου

Όλοι τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια ποιοτική δρομική εμπειρία, σε συνδυασμό με τη ζεστή ροδίτικη φιλοξενία.

Οι φετινές συμμετοχές κατέγραψαν αύξηση κατά 15% περίπου, ποσοστό που ξεπέρασε τις αρχικές μας προσδοκίες, καθώς είχαμε υπολογίσει σε μια άνοδο περίπου στο 10% σε σύγκριση με τον περσινό αγώνα.

Σταθερή μας αρχή είναι να προχωρούμε με προσεκτικά και σταθερά βήματα, διασφαλίζοντας ότι η ανάπτυξη της διοργάνωσης συνοδεύεται πάντα από τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας.

Για τον λόγο αυτό, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις για τον Μαραθώνιο, τον Ημιμαραθώνιο και τον αγώνα των 10 χιλιομέτρων εξαντλήθηκαν πριν από την προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία εγγραφών, προχωρήσαμε στη διακοπή των …πωλήσεων για τις συγκεκριμένες διαδρομές, με μοναδική εξαίρεση τον αγώνα των 5 χιλιομέτρων.

Η μοναδικότητα του TUI Rhodes Marathon είναι ένα σύνθετο παζλ, όπου το βασικό του κομμάτι είναι η ασύγκριτη ομορφιά του νησιού μας. Μια ομορφιά που πηγάζει από τη μοναδική γεωμορφολογία και τη διαχρονική ιστορία της Ρόδου μας.

Αυτή ακριβώς η ιδιαιτερότητα μάς έδωσε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε μια ξεχωριστή διαδρομή, στην οποία ο δρομέας συνδέεται με την απεραντοσύνη του Αιγαίου και τον πολιτισμό μας, τρέχοντας δίπλα στη θάλασσα, στα μεσαιωνικά τείχη και στα μνημεία του τόπου μας.

Παράλληλα με τον Μαραθώνιο, έχει αναπτυχθεί σημαντικά το δρομικό κίνημα στη Ρόδο, καλλιεργώντας στη νεολαία και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία τα ιδεώδη της ευγενούς άμιλλας και του «ευ αγωνίζεσθαι, γεγονός που μας δημιουργεί αίσθημα ικανοποίησης και ευθύνης.

Κοιτάζοντας μπροστά, στοχεύουμε να εμπλουτίσουμε ακόμη περισσότερο την εμπειρία των αθλητών και των επισκεπτών, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεση του Μαραθωνίου με τον πολιτισμό και την τοπική κοινότητα.

Ο TUI Rhodes Marathon αποτελεί μια μεγάλη αθλητική γιορτή, όπου κάθε πολίτης, κάθε αθλητής και αθλήτρια, κάθε επισκέπτης και επισκέπτρια, καθώς και όλοι οι συντελεστές, συνεργάτες, υποστηρικτές, χορηγοί και εθελοντές, συνθέτουν μια δυνατή ομάδα με κοινό στόχο και κοινό πάθος.

Θέλω να καλέσω όλους τους πολίτες, μικρούς και μεγάλους, να βρεθούν την Κυριακή στην Πλατεία για να ενισχύσουν με την παρουσία τους τη ζωντάνια και τον παλμό του αγώνα ή, αν βρεθούν σε κάποιο σημείο της διαδρομής, να ενθαρρύνουν τους δρομείς με το χειροκρότημά τους. Να δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της συμμετοχής και το ομαδικό πνεύμα που χαρακτηρίζει τη Ρόδο».

Άκης Δελαπόρτας: «Αν πάμε πίσω, στο 2014, είχαμε μόνο 134 συμμετοχές κι έχουμε φτάσει το 2026 να συμμετέχουν 5.000 αθλητές-αθλήτριες από 65 χώρες όλου του κόσμου. Πραγματικά αυτό είναι από μόνο του μια επιτυχία. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Πραγματικά είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Για μας ως Περιφέρεια ο Μαραθώνιος Ρόδου είναι μια μεγάλη γιορτή, γιατί ο αθλητισμός ενώνεται με τον τουρισμό και προβάλλει το νησί μας, τη φιλοξενία μας, ενώ είναι μια πολύ μεγάλη διαφήμιση παγκοσμίως.

Θα ήθελα να παρομοιάσω τη Μαριέττα Παπαβασιλείου που ξεκίνησε αυτήν την προσπάθεια, σαν μια πιλότο, η οποία στην αρχή είχε ένα… μονοθέσιο κι έχει φτάσει αυτή τη στιγμή να πιλοτάρει ένα τζάμπο. Να είναι πάντα καλά κι αυτή και η οικογένειά της, γιατί βάζει στην άκρη πολλά πράγματα για να αφοσιωθεί στον Μαραθώνιο. Συγχαρητήρια σ’ όλους τους εθελοντές, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να διεξαχθεί αυτός ο αγώνας. Η Περιφέρεια θα στηρίζει συνεχώς αυτή τη μεγάλη διοργάνωση.»

Μιχάλης Πλύγκος: «Ο 11ος TUI Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου αποτελεί το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στο νησί. Κατέχει σημαντική θέση στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη με συμμετέχοντες απ’ όλο τον κόσμο κι έχουμε φτάσει τους 5.000, κάτι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Αυτή η επιτυχία οφείλεται στις ακούραστες προσπάθειες της Μαριέττας Παπαβασιλείου και της οργανωτική επιτροπή, του ΣΕΓΑΣ, της TUI και των επιχειρήσεων που τον στηρίζουν.

Βεβαίως χωρίς τους εθελοντές δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τόσο μεγάλο. Εκ μέρους του δημάρχου συγχαίρω τους διοργανωτές κι όλους τους συντελεστές κι εύχομαι καλή επιτυχία σ’ όσους λάβουν μέρος. Θέλω να πω ότι είμαι ένας από τους αθλητές που συμμετείχαν στον 1ο Μαραθώνιο της Ρόδου και θα είμαστε ως Δήμος Ρόδου κοντά στις διοργανώσεις που προάγουν την ευγενή άμιλλα και τον συναγωνισμό.»



