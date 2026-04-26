Από ποιον προκριματικό γύρο θα ξεκινήσει ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ την πορεία του στο Women's Champions League της ερχόμενης σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ είναι ξανά στην κορυφή του ποδοσφαίρου γυναικών της χώρας μας, έχοντας εξασφαλίσει μαζί με την κούπα και το εισιτήριο για το Women’s Champions League της νέας χρονιάς.

Ως πρωταθλητής πλέον, ο Δικέφαλος του Βορρά θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα ξεκινώντας τη διαδρομή του από τον 1ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Παράλληλα, θα είναι ο μοναδικός εκπρόσωπός μας, μιας και η χώρα μας βάσει της θέσης της στέλνει μόλις μια ομάδα στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA, ο γύρος αυτός στον οποίο θα συμμετάσχουν οι Θεσσαλονικιές διεξάγεται με τη μορφή μίνι τουρνουά νοκ-άουτ, όπου τέσσερις ομάδες αγωνίζονται σε ημιτελικούς κι έναν τελικό σε μία προκαθορισμένη έδρα.

Οι αγώνες αυτοί προγραμματίζονται παραδοσιακά για τα τέλη Αυγούστου ή για τις αρχές του Σεπτέμβρη, ενώ η κλήρωση διεξάγεται κάθε χρόνο στις αρχές Ιουλίου στο «σπίτι» της UEFA, τη Νιόν της Ελβετίας.

Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κατακτήσει την πρώτη θέση στο γκρουπ του για να εξασφαλίσει την πρόκριση στον 2ο γύρο του Womens Champions League, ο οποίος αποτελεί το τελευταίο «σκαλοπάτι» πριν από τη φάση των ομίλων. Εκεί, οι αναμετρήσεις γίνονται διπλές.