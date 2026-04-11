Aντίστροφη μέτρηση για τον TUI Rhodes Marathon, μέχρι τις 17 Απριλίου οι εγγραφές

Αντίστροφη μέτρηση για τον TUI Rhodes Marathon, που θα γίνει στις 26 Απριλίου στο «νησί των Ιπποτών».

Η άφιξη του Απριλίου σηματοδοτεί και την αντίστροφη μέτρηση για τη διοργάνωση του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος της Νότιας Ελλάδας, του TUI Rhodes Marathon που θα διεξαχθεί για 11η φορά, στις 26 Απριλίου.

Το ενδιαφέρον για το κορυφαίο δρομικό γεγονός είναι ιδιαίτερα μεγάλο, τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό και ο Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου αναμένεται και φέτος να σπάσει ρεκόρ συμμετοχών.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του αγώνα https://www.rhodesmarathon.gr/ για τις διαδρομές του Μαραθωνίου, του Ημιμαραθωνίου, καθώς και αγώνες 10 και 5 χιλιομέτρων και την περιπατητική διαδρομή (5χλμ), μέχρι τις 17 Απριλίου.

Η διαδρομή του Μαραθωνίου απλώνεται κατά μήκος της θάλασσας, με φόντο το απέραντο γαλάζιο αλλά και δίπλα στη Μεσαιωνική Πόλη, προσφέροντας προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες και αξέχαστες εικόνες.

Στα τέλη Απριλίου, η ανοιξιάτικη Ρόδος έχει ήπιες θερμοκρασίες και σταθερές καιρικές συνθήκες, ιδανικές για μεγάλες αποστάσεις και για την επίτευξη προσωπικών ρεκόρ. Ούτε πολύ κρύο, ούτε έντονη ζέστη, η ημερομηνία είναι κατάλληλη για έναν ιδανικό αγώνα και ο TUI Rhodes Marathon σε προσκαλεί να τα ζήσεις όλα αυτά από κοντά.

Eκτός, όμως, από την υπέροχη Ρόδο, ο TUI Διεθνής Μαραθώνιος προσφέρει και σπουδαία έπαθλα στους νικητές.

Οι πρώτοι νικητές του Μαραθωνίου δρόμου, άνδρας και γυναίκα, θα λάβουν από ένα εισιτήριο μετ’ επιστροφής οικονομικής θέσης για προορισμό του δικτύου εξωτερικού της AEGEAN.

Παράλληλα, οι πρώτοι νικητές του Ημιμαραθωνίου (άνδρας και γυναίκα), καθώς και οι πρώτοι νικητές των αγώνων 10 και 5 χιλιομέτρων, θα βραβευθούν με εισιτήρια μετ’ επιστροφής οικονομικής θέσης για προορισμούς του δικτύου εσωτερικού της AEGEAN ή της Olympic Air.

Επίσης η Blue Star Ferries προσφέρει στους συμμετέχοντες δρομείς 50% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιβατών (καμπίνες και οικονομική θέση) και 30% έκπτωση στα εισιτήρια οχημάτων για τα ταξίδια προς και από τη Ρόδο.

Η προσφορά ισχύει για δρομολόγια από τον Πειραιά, την Κω, την Κάλυμνο, τη Λέρο και τη Σύρο προς τη Ρόδο, διευκολύνοντας τους δρομείς και

τους συνοδούς τους να ταξιδέψουν άνετα στο νησί και να συμμετάσχουν στη μεγάλη γιορτή του δρομικού κινήματος που φιλοξενεί κάθε άνοιξη η Ρόδος.

Συνδιοργανωτές του αγώνα είναι, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΡΟΔΟΥ”, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου και η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου.

Η διοργάνωση υποστηρίζεται από την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και

Αθλητισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού-ΕΟΤ.



Ο TUI Rhodes Marathon διεξάγεται με την πιστοποίηση του ΣΕΓΑΣ και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μαραθωνίων Δρόμων AIMS, σε μια εξαιρετική παραθαλάσσια διαδρομή που «διατρέχει» τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ρόδου.

Η TUI είναι ο νέος Χορηγός Τίτλου και Συνεργάτης Διανομής του TUI Rhodes Marathon, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής της διοργάνωσης.







