Συνάντηση του ΠΣΑΠΠ με τον Σύνδεσμο των Ελλήνων ατζέντηδων ποδοσφαίρου

Δύο συναντήσεις, μία στη Θεσσαλονίκη και μια στην Αθήνα, πραγματοποίησαν ο πρόεδρος και ο Εκτελεστικός Γενικός Γραμματέας του ΠΣΑΠΠ με την αντιπροσωπεία του Συνδέσμου των Ελλήνων ατζέντηδων ποδοσφαίρου.

Στην ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ τονίζεται πως «οι συζητήσεις που έγιναν, αφορούσαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον ποδοσφαιριστή και την εκπροσώπησή του, όπως οι μη αδειοδοτημένοι ατζέντηδες που αναλαμβάνουν ποδοσφαιριστές, οι συμβατικές υποχρεώσεις των παικτών όταν υπογράφουν συμφωνίες, οι προσεγγίσεις που γίνονται σε ανήλικους και τους γονείς τους από επιτήδειους που έχουν στόχο το κέρδος, το κανονιστικό πλαίσιο και άλλα.

Πάντα προς όφελος του ποδοσφαιριστή και της ποδοσφαιρίστριας, ο ΠΣΑΠΠ μετέφερε στον ΣΥ.ΔΙ.Π.Ε τους δικούς του προβληματισμούς και άκουσε με προσοχή εκείνους του Συνδέσμου των μάνατζερ, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν πως η εύρυθμη λειτουργία της εκπροσώπησης είναι προς όφελος όλων, ενώ συζητήθηκαν και οι τρόποι που το πλαίσιο μπορεί να γίνει καλύτερο.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους μέσα από επαφές και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της προστασίας των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ποδοσφαιριστών και των ποδοσφαιριστριών.

Παράλληλα, εκφράστηκε η κοινή βούληση για πρωτοβουλίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης, ώστε να περιοριστούν φαινόμενα παραπλάνησης και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στο επίσημο σύστημα εκπροσώπησης».