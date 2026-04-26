Η Ντόρτμουντ σκόρπισε με 4-0 τη Φράιμπουργκ και εξασφάλισε την έξοδο στο Champions League.

Η Φράιμπουργκ είχε το μυαλό στα ημιτελικά του Europa League και η Ντόρτμουντ το εκμεταλλεύτηκε, καθώς τη διέλυσε με 4-0 εντός έδρας και κλείδωσε την έξοδο στο Champions League.

Ο Μπάιερ άνοιξε το σκορ από πλάγια θέση στο όγδοο μόλις λεπτό, ενώ στο 14' ο Γκιρασί διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του από κοντά. Μια κεφαλιά του Μπενσεμπαϊνί στο 31' καθάρισε ουσιαστικά το ματς, με την Μπορούσια να διαχειρίζεται με άνεση το σημαντικό αυτό προβάδισμα στη συνέχεια της αναμέτρησης και να φτάνει στο τελικό 4-0 με δυνατό σουτ του Σίλβα στο 87'.

Το αποτέλεσμα αυτό άφησε στην όγδοη θέση της βαθμολογίας της Bundesliga τους ηττημένους, που σε λίγες ημέρες θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μπράγκα στο πρώτο ματς για τους «4» του Europa.

Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης 1-1

Οριακά εντός τετράδας συνεχίζει να βρίσκεται η Στουτγκάρδη, που έμεινε στο 1-1 με τη Βέρντερ Βρέμης εντός έδρας. Οι Πράσινοι ήταν αυτοί που πήραν το προβάδισμα με γκολ του Στάγκε στο 18ο λεπτό, εντούτοις οι Σουηβοί πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας χάρη στο τέρμα που σημείωσε στο 61' ο Ντεμίροβιτς.