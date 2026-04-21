Η πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ελίσα Αγκιλάρ, αποκάλυψε ότι η πρεμιέρα του EuroBasket 2029 θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της ποδοσφαιρικής Ρεάλ Μαδρίτης, στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», μπροστά σε 80.000 θεατές.

Το EuroBasket 2029 θα διεξαχθεί στη Σλοβενία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα και την Ισπανία. Η τελική φάση της διοργάνωσης θα φιλοξενηθεί στη Μαδρίτη και την Τρίτη 21/4 πραγματοποιήθηκε η τελετή παρουσίασης, στην οποία έδωσαν το «παρών» ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, Τσους Ματέο, ο εμβληματικός αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης, Φελίπε Ρέγιες, καθώς και ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ελίσα Αγκιλάρ, αποκάλυψε ότι η πρεμιέρα του EuroBasket θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της ποδοσφαιρικής Ρεάλ Μαδρίτης, στο εμβληματικό «Σαντιάγο Μπερναμπέου», μπροστά σε 80.000 θεατές!

«Ο αγώνας της πρεμιέρας θα διεξαχθεί μπροστά σε 80.000 κόσμο, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στη διοργάνωση. Αυτό θα βοηθήσει το μπάσκετ να κάνει ένα βήμα μπροστά και να καταλάβει τη θέση που του αξίζει. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται περίπου στα 25.000.000 ευρώ, με αναπτυξιακή πορεία έως το 2029 και αντίκτυπο πέρα από το ίδιο το τουρνουά», δήλωσε η Αγκιλάρ και πρόσθεσε:

«Πριν από σχεδόν έναν χρόνο, στη Λετονία, μαζί με τον Σέρτζιο Σκαριόλο και τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ, πείσαμε τη FIBA ότι μπορούμε να διοργανώσουμε αυτό το τουρνουά. Όταν λέμε ότι πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια απλή διοργάνωση, το εννοούμε, γιατί θα διεξαχθεί σε μια περιοχή που ζει και αναπνέει για τον αθλητισμό. Θα ανεβάσουμε το μπάσκετ σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Η ιδέα μας ήταν να τοποθετήσουμε τη Μαδρίτη και την Ισπανία στον παγκόσμιο χάρτη, αλλά και να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία για το μέλλον του αθλήματος. Αυτό είναι ένα μήνυμα που βρήκε απήχηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Θα υπάρξει ανάπτυξη που θα καταστήσει τη Μαδρίτη μία από τις πιο ελκυστικές πόλεις».