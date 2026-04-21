Η σχέση του Ρομέλου Λουκάκου με τη Νάπολι εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίση, με τον Βέλγο να αναμένεται να αποχωρήσει το καλοκαίρι.

Τι κι αν έχει συμβόλαιο με τη Νάπολι για έναν χρόνο ακόμα; Ο Ρομέλου Λουκάκου μόνο τυπικά λογίζεται πλέον ως ποδοσφαιριστής του ιταλικού συλλόγου, καθώς έχει να προπονηθεί μαζί του από τον Μάρτιο και φαίνεται πως δεν θα το πράξει ξανά...

Ο Βέλγος επιθετικός είχε έρθει σε κόντρα με τους Παρτενοπέι καθώς προτίμησε να μείνει στην πατρίδα του και να προπονείται μόνος του, στοχεύοντας στο να αφήσει πίσω του τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε τους προηγούμενους μήνες προκειμένου να είναι ετοιμοπόλεμος στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο έμπειρος φορ βρέθηκε αυτές τις μέρες στον ιταλικό Νότο για να συζητήσει με τους ανθρώπους του κλαμπ ωστόσο δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη, με ιταλικά ΜΜΕ να αναφέρουν πως προκλήθηκε αλγεινή εντύπωση από το γεγονός ότι ο Λουκάκου δεν χαιρέτησε καν τους συμπαίκτες του ή το τεχνικό επιτελείο - συμπεριλαμβανομένου του μέντορά του, Αντόνιο Κόντε.

Για τους Ναπολιτάνους, ο κύβος ερρίφθη και ο Βέλγος θα τεθεί προς πώληση το προσεχές καλοκαίρι, με τους ιθύνοντες της ομάδας να ελπίζουν ότι ο 33χρονος ποδοσφαιριστής θα κάνει καλές εμφανίσεις με την εθνική ομάδα του Βελγίου στο Μουντιάλ, προσελκύοντας μεταγραφικό ενδιαφέρον.

Με τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ, οι Παρτενοπέι επιθυμούν πια να απαλλαγούν από το βαρύ συμβόλαιο του υψηλόσωμου επιθετικού, με την Μπεσίκτας να φέρεται να παρακολουθεί με ενδιαφέρον την υπόθεση. Υπενθυμίζεται πως ο Βέλγος πήγε στη Νάπολι το 2024 έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ και έχει μετρήσει ως τώρα 15 γκολ και έντεκα ασίστ σε 45 συμμετοχές.