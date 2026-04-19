Η 17χρονη Ελένη Ιακωβάκη στην πρώτη της κούρσα στα 400μ. εμπ. σημείωσε 59.17 και στην κερκίδα του σταδίου στον Άγιο Κοσμά ο μπαμπάς της Περικλής, θα «έλιωνε» από χαρά.

Ο Περικλής Ιακωβάκης ήταν στην κερκίδα του σταδίου στον Άγιο Κοσμά, για να δει την πρώτη επίσημη κούρσα της κόρης του Ελένης στα 400μ. εμπ., στη διάρκεια του 10ου ομίλου των διασυλλογικών αγώνων και η 17χρονη του χάρισε μια σπουδαία κούρσα και χαρά.

Η αθλήτρια του ΟΦΚΑ Οδυσσέα σταμάτησε το χρονόμετρο στα 59.17, πλησιάζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ Κ18, που ανήκει στην Άννα Χατζηπουργάνη με 59.01 από το 2020.

Παράλληλα, η Ελένη Ιακωβάκη, που γυμνάζεται με τον Χρήστο Κατσίκα πέτυχε την κορυφαία επίδοση στην Ευρώπη στην κατηγορία της και την 9η στον κόσμο για το 2026, πιάνοντας το όριο συμμετοχής για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20 στο Όρεγκον και βέβαια για το ευρωπαϊκό Κ18 στο Ριέτι.

Η Ιακωβάκη στην περίοδο του κλειστού στίβου και συγκεκριμένα στις 28 Φεβρουαρίου, τρέχοντας τα 400μ. σε 53.95 έκανε δικό της το πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 και Κ18 στον κλειστό στίβο και έσβησε από τις λίστες τα 54.31 της Μαρίνας Βασαρμίδου, που κρατούσαν από το 1990.

Στον 3ο όμιλο της Δυτικής Μακεδονίας στο Άργος Ορεστικό, η Ελένη Τσιάγγου (ΦΣ Άργος Ορεστικού) και η Ιωάννα Τσίγκα (ΓΕ Γρεβενών) ήταν τα δύο πρόσωπα που ξεχώρισαν.

Η Τσιάγγου σημείωσε 13.78 στα 100 μ. με εμπόδια και πλησίασε το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας (13.61 της Μαρίας Αντωνιάδη από το 2022) κι έπιασε το όριο για το ευρωπαϊκό του Ριέτι μετά τις Μπακογιάννη και Αργυρού. Λίγο αργότερα, πλησίασε το όριο (1:02.30) και στα 400μ. με εμπόδια τρέχοντας σε 1:02.70.

Η Τσίγκα έφτασε κοντά στο ρεκόρ της (12.01) στα 100 μ. πετυχαίνοντας 12.07, ενώ στα 200 μ. με ευνοϊκό άνεμο στα 3,8μ/δ. σημείωσε 24.94.

