Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, με επιστολή της προς το Gazzetta, παραθέτει τις θέσεις της Ομοσπονδίας με αφορμή το ρεπορτάζ για τις συνθήκες διεξαγωγής των Διασυλλογικών Αγώνων στον Άγιο Κοσμά. Τι απαντά το Gazzetta σε όσα υποστηρίζει.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα με επιστολή της προς το Gazzetta πήρε θέση στο ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε το Σάββατο (18/4) κι αναφερόταν στην εικόνα του σταδίου στον Άγιο Κοσμά, που φιλοξένησε τους δύο ομίλους των Διασυλλογικών Αγώνων Κ18 για τα σωματεία της Αττικής.

Η επιστολή - απάντηση της κ. Σακοράφα

«Αγαπητέ κύριε Διευθυντά,

Με έκπληξη διαβάσαμε στην ιστοσελίδα σας το Σάββατο 18 Απριλίου (ώρα δημοσίευσης 17:41) τα αναγραφόμενα στο θέμα με τίτλο «Άγιος Κοσμάς: Oι άθλιες συνθήκες διεξαγωγής των διασυλλογικών αγώνων Κ18».

Λυπούμαστε που ερχόμαστε στην άβολη θέση να επισημάνουμε μια σειρά από ανακρίβειες και εσφαλμένες – αν όχι κακόβουλες – πληροφορίες, που έχουν καταγραφεί στο άρθρο, ωστόσο αυτό κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Ας πάρουμε τα δεδομένα με τη σειρά που αναγράφονται στο – εξ αποστάσεως - ρεπορτάζ. Δεδομένα που πολύ ευχαρίστως θα μοιραζόμασταν, αν επικοινωνούσε ο συντάκτης σας μαζί μας εκ των προτέρων για την απαραίτητη, σύμφωνα με τη δημοσιογραφική δεοντολογία, διαδικασία.

1. "Δεν γράφουμε για το ανοιχτό στάδιο του Αγίου Κοσμά, γιατί κάποτε θύμιζε στάδιο. Παρατημένο τα τελευταία χρόνια, οι αθλητές και οι αθλήτριες που κάνουν τα πρώτα βήματα στον στίβο, κλήθηκαν το πρωί του Σαββάτου να διαγωνιστούν σε ένα αχούρι.

Υλικά, βαρέλια, σκουπίδια, μέχρι και καρότσι σούπερ μάρκετ(!) πεταμένα περιφερειακά της πίστας, με το ανοιχτό στάδιο περισσότερο να είναι χωματερή, παρά χώρος άθλησης".

Είναι αλήθεια ότι η εγκατάσταση του Αγίου Κοσμά έχει υποστεί αρκετές φθορές, ενώ ο χώρος πέριξ του σταδίου αποτελεί ένα απέραντο εργοτάξιο. Ο ΣΕΓΑΣ επένδυσε εξ ιδίων χρημάτων 30.000 ευρώ για την αποκατάσταση, στο μέτρο του δυνατού, των ζημιών, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η τέλεση των διασυλλογικών αγώνων. Με τα χρήματα αυτά έγινε αποκατάσταση των φθορών στους διαδρόμους και στους κλωβούς, όπως και στις βαλβίδες του βοηθητικού των ρίψεων, συμπλήρωση των σκαμμάτων των οριζόντιων αλμάτων με άμμο, μεταφορά στρωμάτων επί κοντώ και ύψους και τοποθέτηση έξι χημικών τουαλετών. Παράλληλα, εταιρία security ανέλαβε την περιφρούρηση του χώρου και την εξυπηρέτηση του κοινού, με βασικό γνώμονα την ασφάλεια και την ομαλή πρόσβαση στο στάδιο όλων των επισκεπτών.

Στο κείμενο γίνεται λόγος για "Υλικά, βαρέλια, σκουπίδια, μέχρι και καρότσι σούπερ μάρκετ(!) πεταμένα περιφερειακά της πίστας".

Ναι, αυτά τα υλικά υπήρχαν περιφερειακά της πίστας, αλλά σε ασφαλές σημείο. Και πώς θα μπορούσαν να μην είναι εκεί, όταν οι παραπάνω αναγκαίες εργασίες ολοκληρώθηκαν μόλις το βράδυ της Παρασκευής; Η αποκομιδή τους απαιτούσε τη χρήση βαρέων οχημάτων, τα οποία όμως δεν θα μπορούσαν να εισέλθουν στο χώρο, αφού ο πρόσφατα διορθωμένος ελαστικός τάπητας δεν θα μπορούσε να αντέξει το βάρος τους. Κοινώς θα καταστρεφόταν ό,τι είχε διορθωθεί.



Σας πληροφορούμε ότι ο ΣΕΓΑΣ αναλαμβάνει κάθε χρόνο το κόστος αποκατάστασης φθορών στο προπονητήριο του Αγίου Κοσμά, χωρίς να περιμένει αποκλειστικά από την Πολιτεία να πράξει τα αυτονόητα και χωρίς να διατυμπανίζει τις ενέργειές του.

2. "Το ξύλινο βάθρο, σαπισμένο και σκουριασμένο, να θυμίζει άλλες -ένδοξες-εποχές, ο χώρος ρίψεων ένα χωράφι, τα σημάδια φθοράς από τον χρόνο, εμφανή στην πίστα και μέσα σε αυτές τις συνθήκες αθλητές κι αθλήτριες των κατηγοριών παίδων και κορασίδων, να είναι αναγκασμένα να κάνουν τον αγώνα τους".

Το ξύλινο βάθρο που αναφέρει το ρεπορτάζ δεν χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για τις απονομές χρησιμοποιήθηκε άλλο βάθρο, που σίγουρα δεν ήταν σκουριασμένο.

Οι κλωβοί και οι βαλβίδες, όπως αναφέραμε και πριν, επιδιορθώθηκαν πρόσφατα και ο χώρος ήταν πλήρως κατάλληλος προς χρήση και λειτουργικός με δύο κλωβούς για τη σφύρα, μία για το δίσκο, διάδρομο για το ακόντιο και δύο βαλβίδες για τη σφαίρα.

Το φωτογραφικό υλικό που αποδεικνύει του λόγου το αληθές, είναι, αν το επιθυμείτε, στη διάθεσή σας.

3. "Το αγώνισμα του επί κοντώ ανδρών έγινε στο κλειστό προπονητήριο, καθώς η βαλβίδα στο ανοιχτό στάδιο κρίθηκε ακατάλληλη".

Πέρα για πέρα λανθασμένη πληροφόρηση. Η βαλβίδα ήταν 100% κατάλληλη. Το επί κοντώ έγινε στο κλειστό προπονητήριο λόγω των δυνατών ανέμων, που θα δυσχέραιναν τις προσπάθειες των νεαρών αθλητών και αθλητριών και ίσως, μάλιστα, δημιουργούνταν και συνθήκες επικίνδυνες για τη σωματική τους ακεραιότητα. Πριν από την τέλεση του αγωνίσματος έγινε σύσκεψη μεταξύ του διευθυντή του αγώνα, του αλυτάρχη και του εφόρου του αγωνίσματος παρουσία των προπονητών των παιδιών, οι οποίοι άπαντες συμφώνησαν στην αλλαγή του τόπου διεξαγωγής του επί κοντώ για τον παραπάνω λόγο.

4. "To ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά δεν είναι πλέον αθλητικό κέντρο, και για αυτό το χάλι ευθύνη υπάρχει και στην πλευρά του ΣΕΓΑΣ".

Αν ο ΣΕΓΑΣ, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, έχει ευθύνη που ο Άγιος Κοσμάς δεν είναι πλέον αθλητικό κέντρο (που δεν έχει…), ποιοι είναι οι άλλοι που ευθύνονται για την κατάσταση του ΕΑΚΝ; Γιατί δεν τους αναφέρει το κείμενο, ενώ φαίνεται να τους υπαινίσσεται;

Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να γνωρίζετε ότι ο ΣΕΓΑΣ ξοδεύει χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο από τον προϋπολογισμό του για να μείνει ο στίβος στον Άγιο Κοσμά και να είναι χώρος λειτουργικός για την άθληση χιλιάδων παιδιών. Και δεν θα φύγουμε από εκεί έως ότου γίνει πλήρης μετεγκατάσταση, και του κλειστού γυμναστηρίου, στο πάρκο του Ελληνικού με λειτουργικές εγκαταστάσεις. Η νυν διοίκηση δεν θα υποπέσει στα τραγικά λάθη του παρελθόντος με την άτακτη – βασιζόμενη σε ανεκπλήρωτες εδώ και 22 χρόνια υποσχέσεις – υποχώρηση από το στάδιο Καραϊσκάκη.

Αναφέρω παρενθετικά πως ελπίζουμε (βάσιμα, όπως θέλουμε να πιστεύουμε) ότι σε όλες αυτές τις προσπάθειες ο ΣΕΓΑΣ θα έχει την πλήρη συμπαράσταση όσων θέλουν να δείξουν ότι ενδιαφέρονται για τον στίβο στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου – και μάλιστα με καίριο ρόλο – και του Τύπου.

5. "Βέβαια, η Ομοσπονδία δεν έχει την ευθύνη για την κατάσταση των εγκαταστάσεων, όμως το ερώτημα είναι πώς ορίζει αγώνες ηλικιακών κατηγοριών σε χώρους που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και δεν είναι κάτι τωρινό. Ο σκοπός, άραγε, είναι να απλά να γίνονται, να βγει η υποχρέωση;".

Τελικά ο ΣΕΓΑΣ έχει ή δεν έχει ευθύνη; Η αλήθεια είναι ότι η Ομοσπονδία είναι ο μοναδικός φορέας που προσπαθεί να κρατήσει την εγκατάσταση λειτουργική και σίγουρα δεν έχει καμία ευθύνη.

Αναρωτιούνται πολλοί γιατί δεν έγιναν οι αγώνες σε άλλο στάδιο. Μα γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κανένα κατάλληλο σε όλη την Αττική. Τα βοηθητικά του ΟΑΚΑ (Κ1 και Κ2) δεν έχουν άδεια τέλεσης αγώνων (υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με το ΟΑΚΑ στη διάθεσή σας).

Από τα ελάχιστα που διαθέτουν κατάλληλο αγωνιστικό χώρο (π.χ. Βάρη, Άγιος Δημήτριος) κανένα δεν μπορεί να φιλοξενήσει ταυτόχρονα δρόμους, άλματα και ρίψεις, οπότε ένα διήμερο αγώνων με τη διεξαγωγή όλων των αγωνισμάτων για τις ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Αθήνα και Πειραιά είναι αδύνατη. Στο δε Ολυμπιακό χωριό, όπου υπάρχει γήπεδο ρίψεων, ο ελαστικός τάπητας είναι ακατάλληλος.

Η έσχατη λύση θα ήταν να διεξαχθούν οι αγώνες σε άλλη περιοχή, σε άλλη ΕΑΣ, λ.χ. στη Χαλκίδα ή στη Θήβα, ωστόσο, εκτός από την υπόλοιπη ταλαιπωρία τους, θα ήταν και το κόστος πολύ μεγάλο για τα σωματεία και κατ’ επέκταση τους γονείς των παιδιών, με πολύ πιθανή την αποχή πολλών εξ αυτών.

Οι αγώνες δεν γίνονται απλώς για να γίνουν. Είναι καθήκον του ΣΕΓΑΣ να δίνει αγωνιστικές ευκαιρίες στους αθλητές και τις αθλήτριες, όπως θα γίνει τις προσεχείς ημέρες με τις κατηγορίες Κ16, Κ20 και την Ανδρών-Γυναικών. Και παρότι μοιάζει κυνηγημένος στην μεγαλύτερη σε πληθυσμό περιφέρεια της Ελλάδας, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ακριβώς για να μη στερηθούν οι χιλιάδες αθλούμενοι αυτές τις αγωνιστικές ευκαιρίες.

Και κάτι τελευταίο, που θεωρούμε ότι αξίζει δημοσιογραφικής έρευνας. Στο πάρκο του Ελληνικού έχει ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχει παραδοθεί ακόμα, ένα ολοκαίνουργιο στάδιο σε αντικατάσταση του επίμαχου ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμάς – με άγνωστους ως τώρα όρους χρήσης.

Σας προτρέπουμε να κάνετε μια επιτόπια έρευνα, για να διαπιστώσετε με τα μάτια σας τα λάθη και τις αστοχίες της κατασκευής στο κεντρικό στάδιο, με το στρίμωγμα των στρωμάτων ύψους και επί κοντώ σε ένα πέταλο (το άλλο περιλαμβάνει μόνο τη λίμνη τω στιπλ), με την απίστευτη παράταξη των κλωβών των ρίψεων στη σειρά και ένα χώρο ρίψης ακοντίου με μήκος που «απαγορεύει» μεγάλες βολές. Ένα ολοκαίνουργιο στάδιο, δηλαδή, που, ακόμα κι αν είχε παραδοθεί, δεν θα ήταν κατάλληλο ούτε καν για τη διεξαγωγή Διασυλλογικών Αγώνων».

Μετά τιμής

Σοφία Σακοράφα

Πρόεδρος ΣΕΓΑΣ

Η θέση του Gazzetta

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακαράφα στην απάντησή της στο ρεπορτάζ του Gazzetta για την άθλιες συνθήκες διεξαγωγής των δύο ομίλων των Διασυλλογικών Αγώνων στο ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά, ουσιαστικά επιβεβαιώνει όσα γράφτηκαν σε αυτό. Για την εικόνα χωματερής που παρουσίαζε το στάδιο, μια εικόνα που επαναλήφθηκε και φέτος στον Άγιο Κοσμά.

Στον ΣΕΓΑΣ γνωρίζουν πολύ καλά πως η περιοχή είναι ένα απέραντο εργοτάξιο και η ουσία είναι ότι επιμένει να διοργανώνει αγώνες στον Άγιο Κοσμά σε τριτοκοσμικές συνθήκες, δείχνοντας έλλειψη σεβασμού στους αθλητές και στις αθλήτριες.

Είναι υποχρέωση του ΣΕΓΑΣ, σε συνεργασία με τους αρμόδιος φορείς, μήνες πριν να προετοιμάζει, να σχεδιάζει και να βρίσκει λύσεις στην εύρεση των πιο κατάλληλων χώρων φιλοξενίας πρωταθλημάτων αυτών των ηλικιών, από όπου θα αντλήσει τους μελλοντικούς πρωταθλητές, έτσι ώστε να «μη ξοδεύει χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο από τον προϋπολογισμό του για να μείνει ο στίβος στον Άγιο Κοσμά και να είναι χώρος λειτουργικός για την άθληση χιλιάδων παιδιών», όπως αναφέρεται στην απάντηση της κ. Σακοράφα.

Το γεγονός, όπως παραδέχεται η κ. Σακοράφα, πως οι εργασίες καθαρισμού του χώρου «ολοκληρώθηκαν μόλις το βράδυ της Παρασκευής». καταδεικνύει πολύ απλά πως δεν είχε μελετηθεί εναλλακτική λύση για τους αγώνες.

Να γνωρίζουν στον ΣΕΓΑΣ πως οι καλύτεροι ρεπόρτερ είναι οι γονείς, οι προπονητές των συλλόγων, οι απλοί φίλαθλοι, αυτοί που δεν ανέχονται να βλέπουν αγώνες στίβου σε αυτές τις συνθήκες.



