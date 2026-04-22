Μόλις 3,5 μήνες άντεξε στον πάγκο της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσένιορ, με τους Λονδρέζους να προχωρούν στην απομάκρυνση του νεαρού προπονητή μετά το πρόσφατο σερί ηττών και να αποφασίζουν να βγάλουν τη σεζόν με τον υπηρεσιακό Κάλουμ ΜακΦάρλαν.

Την ίδια ώρα, οργιάζουν οι φήμες για τον άνθρωπο που θα αναλάβει μόνιμα τους Μπλε στο καλοκαίρι, με το BBC να μπαίνει και αυτό στον χορό. Ο Άντονι Ιραόλα, που θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από την Μπόρνμουθ, είναι ανάμεσα στις πιθανές επιλογές, με το σχετικό δημοσίευμα να εμπλέκει επίσης τους Έντιν Τέρζιτς και Μάρκο Σίλβα.

Ο Γερμανοκροάτης παραμένει ανενεργός μετά την αποχώρησή του από την Ντόρτμουντ το 2024, ενώ ο άλλοτε κόουτς του Ολυμπιακού έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο και για την ώρα δεν έχει ανανεώσει με τη Φούλαμ, συνεπώς και η δική του περίπτωση συγκεντρώνει ενδιαφέρον. Ο Πορτογάλος βρίσκεται στο λονδρέζικο κλαμπ από το 2021, έχοντας περάσει στο παρελθόν και από Χαλ, Γουότφορντ και Έβερτον, με τα πεπραγμένα του στη Φούλαμ πάντως να είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει στο Νησί.