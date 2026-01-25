Η εμφάνιση της Ελένης Ιακωβάκη στην ημερίδα της Παιανίας (Σάββατο 24/1) δεν ήταν απλώς μια εξαιρετική πρεμιέρα αλλά και μια σημαντική στιγμή για τον ελληνικό στίβο. Η 17χρονη πρωταθλήτρια έκανε το πρώτο της πανελλήνιο ρεκόρ σε ατομικό αγώνισμα, δείχνοντας πως η πορεία της προς την ελίτ των ταχυτήτων είναι ανοδική.

Η πρώτη 17χρονη που γράφει 55"

Η νεαρή αθλήτρια διένυσε τα 400μ σε 55.88 και έγινε η πρώτη αθλήτρια στην ιστορία της κατηγορίας Κ18 που "σπάει" το φράγμα των 56 δευτερολέπτων στον κλειστό στίβο. Η αθλήτρια του Χρήστου Κατσίκα έκανε μια πολύ σωστή κούρσα και έτσι κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ της Νέλλυς Φλουτάκου (56.60) που κρατούσε από το 2024.

Η επίδοση αυτή δεν ήρθε τυχαία, καθώς νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε δώσει δείγματα της ετοιμότητάς της, καταγράφοντας 18.26 στα 150μ. Με το 55.88, η Ιακωβάκη εξασφάλισε ήδη το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι το καλοκαίρι, ενώ ο μεγάλος στόχος για φέτος περιλαμβάνει και τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20.

Το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά

Η Ελένη Ιακωβάκη, όπως προδίσει και το επίθετό της, είναι κόρη του κορυφαίου αθλητή των 400μ με εμπόδια Περικλή Ιακωβάκη και εγγονή του μπασκετμπολίστα, Αχιλλέα Μέντζου. Ωστόσο, η ίδια χτίζει τη δική της αυτόνομη διαδρομή.

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, το βιογραφικό της είναι ήδη γεμίζει με επιτυχίες όπως την τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην κατηγορία Κ18 στα 200μ (24.29), τους τίτλους στα πρωταθλήματα Ελλάδος στις κατηγορίες Κ18 και Κ20 αλλά και το χάλκινο μετάλλιο στη μεικτή σκυταλοδρομία στις Ολυμπιακές Ημέρες Νεότητας (EYOF) το 2025,

Οι επόμενοι στόχοι

Μετά το ρεκόρ στην Παιανία, η Ιακωβάκη παραμένει προσγειωμένη. «Ήταν μια επίδοση που περίμενα, καθώς έβγαινε στην προπόνηση», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στο ΣΕΓΑΣ, ευχαριστώντας τον προπονητή, την οικογένεια και τη συναθλήτριά της, Αναστασία Ράπτη, η οποία την ακολούθησε στη δεύτερη θέση με έναν επίσης εξαιρετικό χρόνο (56.12).

Το πλάνο για το καλοκαίρι είναι φιλόδοξο, καθώς η 17χρονη σκοπεύει να δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε ένα ευρύ φάσμα αγωνισμάτων (200μ, 400μ αλλά και 400μ με εμπόδια), κυνηγώντας διακρίσεις στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις της σεζόν. Επόμενο αγωνιστικό ραντεβού για τη νέα κάτοχο του πανελληνίου ρεκόρ είναι στις 8 Φεβρουαρίου, ξανά στην Παιανία.