Μαχλάς: «Θα φέρω το Κύπελλο στη σέντρα, θα το σηκώσει ο ΟΦΗ»

Στο Metropolis 95.5 φιλοξενήθηκε ο Νίκος Μαχλάς. Ο Legend του ΟΦΗ μίλησε για τον ερχόμενο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και ενώ ξεκαθάρισε πως ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί εξέφρασε την πίστη του πως στο τέλος θα πανηγυρίσει η ομάδα της καρδιάς και του τόπου του, στην οποία μεγάλωσε ως ποδοσφαιριστής και άνθρωπος.

Μάλιστα ο εμβληματικός γκολτζής του Ομίλου έκανε γνωστό πως εκείνος μαζί με έναν παλιό παίκτη του ΠΑΟΚ θα μεταφέρει το τρόπαιο στη σέντρα του Πανθεσσαλικού στο καθιερωμένο τελετουργικό του τελικού. Θυμίζουμε πως πέρυσι την ανάλογη διαδικασία στον τελικό του ΟΦΗ με τον Ολυμπαικό έκαναν ο Νίκος Νιόπλιας και ο Νίκος Αναστόπουλος.

Οι δηλώσεις του Μαχλά

«Είμαστε στις επάλξεις για τον τελικό της ομάδας μας. Περιμένουμε κάτι τέτοιες στιγμές. Εγώ με έναν παίκτη του ΠΑΟΚ θα είμαστε εμείς που θα πάμε το τρόπαιο στη σέντρα. Θα το σηκώσει ο ΟΦΗ. Βέβαια, ξέρετε πόσο αγαπάω τον ΠΑΟΚ και τον κ. Σαββίδη, που τον έχω αδυναμία. Με την ευκαιρία θέλω να πω συλλυπητήρια για τον χαμό του μεγάλου αδελφού του»

Για τα κίνητρα των ομάδων στον τελικό: «Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, έχει κατακτήσει τρόπαια. Για εμάς είναι ιστορικό παιχνίδι, που ξαναπάμε για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό. Πρέπει ο ΟΦΗ να δώσει τα πάντα για να κερδίσει. Το φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ λόγω ονόματος και ποιότητας. Ο ΟΦΗ δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά θα χρειαστεί και πάθος και τύχη. Θα πρέπει να υπερβάλλει εαυτό».

Για την εξέλιξη του περσινού τελικού: «Πράγματι, δεν ήταν καλό το περσινό παιχνίδι του ΟΦΗ, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά δεν έχουν εμπειρίες πρωταθλητισμού. Μετά το περσινό θα είναι πιο προετοιμασμένοι. Το γήπεδο που διεξάγεται είναι ο τελευταίος παράγοντας, περισσότερο μετράει η διάθεση και η κατάσταση εκείνη τη στιγμή».

Για την απουσία του Γιακουμάκη: «Είναι μεγάλο πλήγμα. Δεν είναι ωραίο να βλέπουμε παίκτες που έχουν προσφέρει να χάνουν τέτοια ματς. Ο Γιακουμάκης είναι πολύ σημαντική μονάδα για τον ΠΑΟΚ».

Για το αν παίξει ρόλο η ήττα του ΠΑΟΚ με 3-0 από την ΑΕΚ: «Δεν λέει κάτι. Σίγουρα στον ΠΑΟΚ έχουν γίνει κάποια δύσκολα πράγματα. Ήρθαν όλα στραβά, από τα παιδιά που χαθήκαν στη Ρουμανία, μέχρι τους τραυματισμούς των παικτών-κλειδιά, που ήταν η μισή ομάδα. Ήταν λογικό μετά σε ένα ντέρμπι όπως με την ΑΕΚ να συμβεί κάτι τέτοιο».