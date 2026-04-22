Γκνάμπρι: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο τελείωσε για μένα»

Ο Σερτζ Γκνάμπρι επιβεβαίωσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram πως ο τραυματισμός του δε θα του επιτρέψει να δώσει το «παρών» στο Μουντιάλ 2026.

Ο Σερτζ Γκνάμπρι υπέστη θλάση στους προσαγωγούς σε ένα πολύ κομβικό κομμάτι της σεζόν για τη Μπάγερν και όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος στα social media θα χάσει και το Μουντιάλ 2026, το προσεχές καλοκαίρι.

Ο 30χρονος Γερμανός διεθνής μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram αποκάλυψε το... χειρότερο σενάριο, αφού κατέστησε σαφές πως δε θα συμμετάσχει στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Mannschaft.

«Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες στην επεξεργασία. Όσο για το όνειρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου... Δυστυχώς αυτό τελείωσε για μένα. Όπως και η υπόλοιπη χώρα, θα υποστηρίζω τα παιδιά από το σπίτι. Τώρα είναι η ώρα να επικεντρωθούμε στην ανάρρωση και στην επιστροφή στην προετοιμασία, σας ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα», δήλωσε με πικρία ο άσος της Μπάγερν.

Τη φετινή σεζόν με την αρμάδα του Κομπανί, ο Γκνάμπρι μετρά 37 συμμετοχές, 10 γκολ και 11 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.





