Πόσο χρόνο θα χρειαζόταν ο ταχύτερος άνθρωπος στη Γη, ο Γιουσέιν Μπολτ, για να καλύψει τη μέση απόσταση των 384.403 χιλιόμετρων μέχρι τη Σελήνη.

Το 10ήμερο ταξίδι του Artemis II στη Σελήνη, δεν έχει σταματήσει να κυριαρχεί στην παγκόσμια ειδησεογραφία. Η αποστολή των τεσσάρων αστροναυτών, που ταξίδεψαν 252.756 μίλια από τη Γη, το πιο μακρινό που έχει ταξιδέψει κανείς άνθρωπος εδώ και δεκαετίες, άνοιξε το δρόμο για μελλοντική ανθρώπινη εξερεύνηση της Σελήνης.

Με αφορμή την περιπλάνηση του ανθρώπου γύρω από τη Σελήνη, στα social media και σε ειδικές ομάδες, είδαμε αμέτρητες αναρτήσεις με πληροφορίες για την αποστολή του Artemis II, για το πώς οι τέσσερις αστροναύτες επέστρεψαν στη γη.

Παράλληλα, μάθαμε κι άλλες πληροφορίες, για παράδειγμα πόσο χρόνο θα χρειαζόταν ο άνθρωπος να φθάσει στη Σελήνη τρέχοντας ή περπατώντας, κάνοντας σύγκριση του αντίστοιχου χρόνου με διαστημόπλοιο, με ένα μαχητικό, με φορτηγό ή μια Ferrari.

Η σελίδα «Luna Discovery» παρουσίασε το παραπάνω γράφημα, παίρνοντας τον Γιουσέιν Μπολτ. Να σημειώσουμε πως η μέση απόσταση της Γης με τη Σελήνη είναι στα 384.403 χιλιόμετρα.



Σύμφωνα με αυτό ο Μπολτ, ο ταχύτερος άνθρωπος στη γη, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στα 100μ. με 9.58, θα χρειαζόταν 1,2 χρόνια για να φθάσει στη Σελήνη. Ένας κοινός θνητός, περιπατητής θα χρειαζόταν 8,7 έτη για να καλύψει την αντίστοιχη απόφαση.

Ταχύτερο το διαστημόπλοιο Casssini, που μόλις σε επτά ώρες θα είχε φθάσει στη σελήνη, το μαχητικό F35 θα πετούσε για οκτώ ημέρες, η Ferrari θα χρειαζόταν 50 ημέρες και το φορτηγό 200, αντίστοιχα.