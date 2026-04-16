Με την ευχή τα χιλιόμετρα να φτάσουν ως το φεγγάρι δόθηκε η εκκίνηση για το 10ο NFL Athens

Με την ευχή του Παναγιώτη Γιαννάκη να συγκεντρωθούν «χιλιόμετρα που να φτάσουν μέχρι το… φεγγάρι για να βοηθήσουμε τα παιδιά» πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για το 10ο No Finish Line Athens!

Σε μια όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας το μοναδικό Ολυμπιακό μουσείο της πρωτεύουσας, στο Golden Hall (διακεκριμένος υποστηρικτής της διοργάνωσης)την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, δόθηκε η πρώτη… εκκίνηση του επετειακού 10ου NFLAthens, με τον αντιπρόεδρο του «Μαζί για το Παιδί», κ. Ιωάννη Παπαδάτο να ανακοινώνει τον φετινό σκοπό για τον οποίο θα καταγράψουμε χιλιόμετρα, που είναι να στηριχθούν παιδιά που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία.

Ο Γενικός Γραμματέας του No Finish Line International και Διευθύνων Σύμβουλος της διεθνούς σειράς αγώνων με έδρα το Μονακό, κ. Ιωάννης Νικολάου υπογράμμισε:

«Είμαστε πολύ συγκινημένοι που καταφέραμε να φτάσουμε για 10η χρονιά κάτι που ξεκίνησε ως ένα παραμύθι και να εξελιχθεί σε κάτι που πλέον το περιμένουν κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι για να το ζήσουν ως εμπειρία και όχι μόνο ως ένα ακόμη αθλητικό δρώμενο. Αυτό δείχνει πως η προσφορά μας ως διοργάνωση είναι μεγαλύτερης εμβέλειας και ουσίας από όταν το ξεκινήσαμε.

Δεν υπάρχει ταβάνι για το No Finish Line, το λέει το όνομά του άλλωστε, είναι ένας αγώνας χωρίς τερματισμό, έτσι και για εμάς δεν υπάρχει κάποιο όριο. Όσο είμαστε εδώ ζωντανοί θα συνεχίζουμε να προσπαθούμε, να προσφέρουμε, να στηρίζουμε περισσότερα παιδιά και να εμπλουτίζουμε τη διοργάνωση με νέα στοιχεία».

Ο Αντιπρόεδρος του «Μαζί για το Παιδί», κ. Ιωάννης Παπαδάτος υπογράμμισε:

«10 χρόνια πέρασαν με αγάπη και συντονισμό μαζί σας για να βοηθάμε τα παιδιά στα οποία έχουμε ταχθεί. Και όπως είπατε και εσείς, τα τελευταία 30 χρόνια εμείς έχουμε βοηθήσει περισσότερα από 460.000 παιδιά και τις οικογένειές τους. Το έργο του Μαζί για το Παιδί επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην υγεία και την ψυχική υγεία και στην εκπαίδευση. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα.

Φέτος τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από το 10ο No Finish Line Athens θα πάνε στα παιδιά που έχουν βιώσει στο περιβάλλον τους την ενδοοικογενειακή βία. Ευχαριστούμε το No Finish Line Athens και φυσικά τους χορηγούς που χωρίς αυτούς δε θα γινόταν τίποτα».

Η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Χριστίνα Κεφαλογιάννη, μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Με ιδιαίτερη χαρά εκπροσωπώ την Περιφέρεια Αττικής και τον Περιφερειάρχη κ. Νίκο Χαρδαλιά, στην συνέντευξη τύπου για έναν θεσμό που έχει καταφέρει να συνδυάσει με μοναδικό τρόπο την άθληση, τη συμμετοχικότητα και – πάνω απ’ όλα – την κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη. Το No Finish Line δεν είναι ένας αγώνας, δεν είναι μία συνάντηση ανταγωνισμού. Στη διοργάνωση αυτή δεν υπάρχει αποκλεισμός, δεν υπάρχει πίεση, δεν υπάρχει «πρέπει». Υπάρχει μόνο η ελευθερία της συμμετοχής και η δύναμη της συλλογικότητας όπου κάθε χιλιόμετρο που καταγράφεται γίνεται πράξη προσφοράς που κατευθύνεται στην υλοποίηση προγραμμάτων για παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Το No Finish Line Athens, η κορυφαία φιλανθρωπική διοργάνωση άθλησης στη χώρα μας, επιστρέφει για 10η χρονιά και φέτος πραγματοποιείται σε έναν χώρο που έχει μεγάλη σημασία για εμάς στην Περιφέρεια Αττικής.

Από τις 22 έως τις 26 Απριλίου 2026, το Πεδίον του Άρεως, ένας χώρος με ιδιαίτερο συμβολισμό για την Αθήνα και τους κατοίκους της, θα γεμίσει με βήματα ελπίδας. Με ανθρώπους που θα αποδείξουν ότι η αλληλεγγύη δεν έχει όρια.

Γιατί κάθε χιλιόμετρο που θα καταγραφεί θα είναι ένα βήμα πιο κοντά σε ένα παιδί που θα λάβει στήριξη μέσω του «Μαζί για το Παιδί». Κάθε συμμετοχή θα είναι μια πράξη ευθύνης και αγάπης».

Τη… σκυτάλη πήραν οι εκπρόσωποι των δύο μεγάλων χορηγών του 10ου No Finish Line Athens, Εθνική Ασφαλιστική και Lidl Ελλάς.

Η CSR & Corporate Communications Specialist της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Ασπασία Σιγάλα τόνισε μεταξύ άλλων:

«Είναι μεγάλη τιμή για εμάς που βρισκόμαστε εδώ για 10η συνεχόμενη χρονιά στο No Finish Line Athens, τον θεσμό που ενώνει τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς γύρω από έναν σημαντικό σκοπό: την στήριξη των παιδιών που έχουν ανάγκη. Είμαστε περήφανοι που αποτελούμε μέρος αυτής της διαδρομής από τη πρώτη διοργάνωση στην Ελλάδα το 2017, γεγονός που αποδεικνύει πως για εμάς στην Εθνική Ασφαλιστική η έννοια της κοινωνικής προσφοράς αποτελεί διαρκή δέσμευση».

Από την πλευρά της η Head of Corporate Responsibility & Sustainability της Lidl Ελλάς, κ. Μαρία Ρουκούδη πρόσθεσε:

«Είναι ιδιαίτερη συγκίνηση που βρισκόμαστε εδώ λίγες ημέρες πριν την 10η επετειακή διοργάνωση του No Finish Line Athens. Για εμάς στην Lidl Ελλάς δεν είναι απλά ένας σταθμός είναι μια επέτειος προσφοράς που μας γεμίζει υπερηφάνεια. Η σχέση τηςLidl Ελλάς με τον θεσμό μετρά χρόνια καθώς βρισκόμαστε στο πλευρό της διοργάνωσης από τη πρώτη χρονιά. Τα πρώτα χρόνια με προϊόντα και στη συνέχεια ως μεγάλος χορηγός. Μέσα σε αυτή τη δεκαετία είδαμε τον αγώνα να μεγαλώνει να εξελίσσεται και να γίνεται μια από τις μεγαλύτερες φιλανθρωπικές διοργανώσεις της χώρας μας».

«Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο διακρίσεις και μετάλλια έχει πολύ μεγαλύτερες αξίες»

Την Εθνική Ομάδα Πόλο και Χρυσή Παγκόσμια Πρωταθλήτρια εκπροσώπησαν τρεις αθλήτριες που έβαλαν… γκολ και στις δηλώσεις!

Η κορυφαία πολίστρια στον κόσμο και Χρυσή Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, Φωτεινή Τριχά σημείωσε:

«Είναι η πρώτη φορά που είμαστε Πρέσβειρες σε έναν τέτοιον φιλανθρωπικό αγώνα. Είμαστε πολύ χαρούμενες που μπορούμε να εμπνεύσουμε και εμείς τα μικρότερα παιδιά και να προσφέρουμε με τον δικό μας τρόπο στον αγώνα».

Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Υδατοσφαίρισης, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη πρόσθεσε:

«Μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βάζουμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι σε κάτι που είναι μεγάλο και δίνει χαρά και βοήθεια στα παιδιά. Θέλουμε και εμείς να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σε αυτή τη διοργάνωση».

Ενώ ακόμη ένα «χρυσό» κορίτσι της Εθνικής ομάδας πόλο, η Στεφανία Σάντα με την σειρά της ανέφερε: «Το πιο απλό πράγμα για μένα είναι ότι εδώ στο NFL Athens μπορούμε όλοι μας να περπατήσουμε, όχι μόνο να τρέξουμε ώστε να προσφέρουμε σε παιδιά που μας έχουν ανάγκη».

Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής πινγκ πονγκ που έχει αγωνιστεί 6 φορές σε Ολυμπιακούς Αγώνες και συνεχίζει να εκπροσωπεί τη χώρα μας σε διεθνείς διοργανώσεις, Παναγιώτης Γκιώνης υπογράμμισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι Πρεσβευτής του φιλανθρωπικού αγώνα, No Finish Line Athens, που γίνεται για να στηρίξει τα παιδιά που μας έχουν ανάγκη μέσω του «Μαζί για το Παιδί». Αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι αυτό που υπηρετώ από μικρό παιδί, δηλαδή ο αθλητισμός, δείχνει τον κοινωνικό του χαρακτήρα. Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο διακρίσεις και μετάλλια έχει πολύ μεγαλύτερες αξίες».

Εκπροσωπώντας τους καλλιτέχνες και φετινούς πρεσβευτές του NFL Athens, Stan Αντιπαριώτης τόνισε με νόημα: «Οι περισσότεροι αγώνες γίνονται για τα ρεκόρ, αλλά ο συγκεκριμένος αγώνας έχει να κάνει με την αγάπη και την προσφορά για τα παιδιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που διοργανώνετε αυτόν τον αγώνα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι φωτεινοί που δίνουν το καλό παράδειγμα σε αυτή την εποχή που ζούμε».

«Χιλιόμετρα για να φτάσουμε στο φεγγάρι για να βοηθήσουμε τα παιδιά»!

Μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες που έχει αναδείξει το ελληνικό μπάσκετ και εν γένει ο ελληνικός αθλητισμός, ο Παναγιώτης Γιαννάκης ως special guest Πρεσβευτής ήταν αυτός που έδωσε για μία ακόμη φορά την καλύτερη… πάσα, μια πάσα ουσίας με στόχο η μπάλα να μπει στο «καλάθι» της κοινωνικής προσφοράς!

«Κλείνοντας» την όμορφη εκδήλωση η πλέον εμβληματική μορφή του ελληνικού μπάσκετ, ήταν αυτός που έστειλε το καλύτερο μήνυμα, λέγοντας: «Χρόνια Πολλά και Χριστός Ανέστη. Τι πιο ωραία στιγμή για να γνωρίσουμε το πόσοι μπορούμε να δώσουμε μια καλή… πάσα. Νομίζω ότι μια καλή πάσα πάντα τους κάνει όλους χαρούμενους και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ότι είναι για τα παιδιά είναι χρέος μας για να τους δώσουμε στήριξη και εφόδια για να κατακτήσουν τα όνειρά τους. Κάποια παιδιά μπορεί να μην έχουν τη στήριξη που χρειάζονται και εδώ έρχεται το No Finish Line και το Μαζί για το Παιδί να στηρίζουν τα παιδιά. Νομίζω ότι αυτή η δράση πρέπει να είναι ασφυκτικά γεμάτη και είναι πολύ ωραίο που είναι ημέρα και νύχτα. Εύχομαι όλοι οι Αθηναίοι και όλοι οι Έλληνες να έρθουν για να κάνουν από λίγα χιλιόμετρα. Ίσως να φτάσουμε στο φεγγάρι για να βοηθήσουμε τα παιδιά»!