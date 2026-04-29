Μία αγωνιστική μετά το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, ο Χαλίλ Μελέρ ορίστηκε ξανά σε ματς των Play Offs, αυτή τη φορά το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ. Στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός ο Ιταλός Σότσα.

Η ΕΠΟ γνωστοποίησε τους ορισμούς των διαιτητών που έκανε η ΚΕΔ για την 3η αγωνιστική των Play Offs και την 6η των Play Outs της Stoiximan Superleague, με τον Χαλίλ Μελέρ να ορίζεται ξανά σε μεγάλο ματς του ελληνικού πρωταθλήματος μόλις λίγες μέρες μετά το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, που διεύθυνε.

Ο Τούρκος διαιτητής θα σφυρίξει το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ στη Λεωφόρο έχοντας στο VAR τον Ολλανδό Κλέι Ρούπερτι ενώ στο παιχνίδι μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού στην Τούμπα, θα είναι ο «γνώριμός» μας, Σιμόνε Σότσα.

Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών

02/05

Παναιτωλικός - Κηφισιά (17:00), Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου, Βοηθοί: Πετρόπουλος και Παγουρτζής, Τέταρτος: Νταούλας, VAR: Κουκούλας και Ευαγέλλου

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ (17:30), Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς, Βοηθοί: Μεϊντάντας και Παπαδάκης, Τέταρτος: Τσέτσιλας, VAR: Παπαδόπουλος και Ματσούκας

Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος (19:30), Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης, Βοηθοί: Στεφανής και Νταβέλας, Τέταρτος: Τσιμεντερίδης, VAR: Τζήλος και Κόκκινος

03/05

Λεβαδειακός - Βόλος (17:00), Διαιτητής: Δημήτριος Μόσχου, Βοηθοί: Κωνσταντίνου και Στάικος, Τέταρτος: Κόκκινος, VAR: Πουλικίδης και Τζήλος

ΟΦΗ - Άρης (17:00), Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης, Βοηθοί: Κωσταράς και Μπαλιάκας Τέταρτος: Κατσικογιάννης, VAR: Γιουματζίδης και Ευαγγέλου

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (19:00), Διαιτητής: Σιμόνε Σότσα, Βοηθοί: Τρινκιέρι και Φοντάνι, Τέταρτος: Βεργέτης, VAR: Παϊρέτο και Φουρνέ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (21:00), Διαιτητής: Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ, Βοηθοί: Ουγιαρτσάν και Οζκαρά, Τέταρτος: Παπαδόπουλος, VAR: Ρούπερτι και Μάνσοτ