Βίντα: «Είμαι ευτυχισμένος στην ΑΕΚ, προτιμώ να μιλάω μέσα στο γήπεδο»

Ο Ντομαγκόι Βίντα ευχαρίστησε τον Μάριο Ηλιόπουλο μετά την ανανέωση του συμβολαίου του, δήλωσε πανευτυχής στην ΑΕΚ και τόνισε ότι θα συνεχίσει να δίνει τα πάντα για αυτήν.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Ντομαγκόι Βίντα ως το 2027, με τον 37χρονο Κροάτη στόπερ να συνεχίζει για πέμπτη σεζόν στην Ένωση.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος στην ανακοίνωση της συμφωνίας τόνισε στον Βίντα ότι αποτελεί ένας από τους πυλώνες της ΑΕΚ, υπογραμμίζοντας τις αξίες του ως παίκτης, αλλά και ως άνθρωπος.

Ο Βίντα απάντησε στον ιδιοκτήτη της Ένωσης ότι είναι ευτυχισμένος στην ΑΕΚ και ότι δεν του αρέσει να λέει πολλά, αλλά να μιλάει μέσα στο γήπεδο όπου θα συνεχίσει να δίνει τα πάντα για την ομάδα.

«Ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια και, επίσης, είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που μπορώ να παραμείνω εδώ σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια της ΑΕΚ. Και ξέρετε ότι δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ. Έχουμε ακόμα τέσσερα παιχνίδια και προτιμώ να μιλάω μέσα στο γήπεδο, οπότε θα είμαι σύντομος και θα πω ευχαριστώ για όλα και ξέρετε ότι θα δώσω τα πάντα, ό,τι μπορώ για αυτή την ομάδα, για αυτόν τον σύλλογο, μέσα στο γήπεδο, στα αποδυτήρια και στην Αθήνα», υπογράμμισε ο έμπειρος Κροάτης στόπερ.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ολοκλήρωσε τα λόγια του ως εξής: «Δεν σε χρειαζόμαστε απλώς, το αξίζεις και για εμάς είναι πολύ σημαντικό να είσαι μαζί μας».