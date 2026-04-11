Επέστρεψαν στη Γη οι αστροναύτες του Artemis II: Τι σχεδιάζει τώρα η NASA (vid)

Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II βρίσκονται και πάλι στη Γη έπειτα από δεκαήμερο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη.

Οι τέσσερις αστροναύτες από τις ΗΠΑ και τον Καναδά που συμμετείχαν στη διαστημική αποστολή Artemis II προσθαλασσώθηκαν την Παρασκευή (10/4) όπως προβλεπόταν στα ανοικτά της Καλιφόρνιας, στον Ειρηνικό, έπειτα από δεκαήμερο ταξίδι μετ’ επιστροφής γύρω από τη Σελήνη, εγχείρημα που έφερε σε πέρας χωρίς το παραμικρό ψεγάδι η NASA, μισό αιώνα μετά το πρόγραμμα Apollo.

«Τι περίπλους», είπε ο κυβερνήτης Reid Wiseman λίγη ώρα αφού το σκάφος Orion ακούμπησε απαλά στα νερά, σπεύδοντας να προσθέσει πως όλα τα μέλη της αποστολής είναι καλά.

Ο κυβερνήτης Wiseman, ο συμπατριώτης του Victor Glover, η επίσης Αμερικανίδα Christina Koch κι ο Καναδός αστροναύτης Jeremy Hansen, που αναχώρησαν την 1η Απριλίου, έφθασαν σε μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη από οποιοδήποτε άλλο ανθρώπινο ον. Έφεραν πίσω εκατοντάδες GB δεδομένων από τον πρώτο περίπλου της Σελήνης μετά την τελευταία αποστολή του προγράμματος Apollo το 1972.

Το Orion, έκανε την είσοδό του στην ατμόσφαιρα της Γης με ταχύτητα που έφθασε στιγμιαία 39.000 χιλιόμετρα την ώρα και τις δυνάμεις τριβής να προκαλούν θερμοκρασίες πάνω από 2.700° Κελσίου, προτού προσθαλασσωθεί χωρίς πρόβλημα κάπου 2 χιλιόμετρα από το σημείο όπου προβλεπόταν στον Ειρηνικό, επιβραδυνόμενο από μεγάλα αλεξίπτωτα.

Η ανακούφιση ήταν τεράστια για τις οικογένειές τους, ενώ το ότι επέστρεψαν όλοι σώοι είναι αδιαμφισβήτητη επιτυχία για τη NASA, έπειτα από δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, πολυετείς καθυστερήσεις και αμφιβολίες για το κατά πόσο είχε νόημα η επανέναρξη της εξερεύνησης του δορυφόρου της Γης.

Ικανοποίηση για την αποστολή

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της αμερικανικής υπηρεσίας διαστήματος εξέφρασαν τεράστια ικανοποίηση, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με καθυστέρηση στο Χιούστον, την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής, «της σημαντικότερης εδώ και δεκαετίες», σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθυντή της NASA.

Αυτή δεν είναι «παρά η αρχή», υποσχέθηκε ο επικεφαλής της NASA που διόρισε ο Ντόναλντ Τραμπ, πάνω στο σκάφος του πολεμικού ναυτικού που έκανε την περισυλλογή των αστροναυτών, χαμογελαστών, ακόμη με τις πορτοκαλί στολές τους. «Δεν έχω αμφιβολία ότι πρόκειται για καμπή αποφασιστικής σημασίας για εμάς». Πρόσθεσε πως οι αποστολές του είδους θα επαναλαμβάνονται «συχνά» ως την πρώτη προσσελήνωση, που προγραμματίζεται να γίνει το 2028, «για να κατασκευαστεί βάση».

«Συγχαρητήρια στο σπουδαίο και πολύ ταλαντούχο πλήρωμα της (αποστολής) Artemis II. Όλο το ταξίδι ήταν θεαματικό, η προσθαλάσσωση ήταν τέλεια και ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος!», ανέφερε o Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Το επόμενο σχέδιο της NASA

Η NASA σχεδιάζει νέα αποστολή το 2027, που δεν θα φθάσει ως τη Σελήνη, προτού στείλει αστροναύτες στην επιφάνειά της το 2028, στην αποστολή Artemis ΙΙΙΙ, την τελευταία χρονιά της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ και πριν από την Κίνα, η οποία σχεδιάζει κι αυτή να στείλει αστροναύτες στον δορυφόρο της Γης το 2030. Ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε χθες νέο στόχο: τον κόκκινο πλανήτη. Το επόμενο βήμα όπως είπε, θα είναι Αμερικανοί αστροναύτες να ταξιδέψουν στον Άρη.

